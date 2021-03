Un anno fa la zona rossa nel Vallo di Diano. La paura, i lutti e gli esempi. Ecco come saranno usati i 400mila euro di “ristoro”

Era il 15 marzo del 2020 e iniziò l’incubo Covid nel Vallo di Diano. Dall’inizio della giornata, di quel 15 marzo di un anno fa cominciava a trapelare che qualche decisione drastica sarebbe stata presa nel giro di poche ore. Il raduno dei neocatecumenali (altre riunioni non religiose ci saranno in quest’anno con contagi), il primo decesso in provincia di Salerno che aveva partecipato a uno dei due incontri, i primi contagi legati a quelle riunioni religiose. E poi l’ospedale di Polla, il “Luigi Curto”, che cominciava a preparare la trincea. La paura che aleggiava tra Polla, Caggiano, Sala Consilina e Atena Lucana (e poi Auletta) con i contagiati che iniziavano a spuntare, purtroppo, numerosi, e le persone che cominciavano a star male. Il virus irrompeva, così, anche nel sud Italia, in modo veemente, scegliendo una zona dell’entroterra salernitano. La decisione di Vincenzo de Luca, governatore della regione Campania, di dichiarare zona rossa i quattro comuni valdianesi arrivò nella serata di quella domenica, si chiudeva tutto. Zona rossa dalle tinte molte forti, non come quella a cui si assiste ora, con pochi controlli e numerose persone in strada. Il terrore si toccava con mano, le porte erano serrate e la spesa fatta una volta a settimana. I suoni delle sirene irrompevano nel silenzio dei quattro comuni per raggiungere l’ospedale di Polla. I posti letto ancora non c’erano (se non alcuni “arrangiati” prima di creare il reparto Covid), così come i tamponi (una sola ambulanza che da Nocera doveva fare il giro della provincia) e occorreva una decisione drastica. La zona rossa porterà l’esercito tra le strade del Vallo di Diano, i comuni alzeranno barricate per chiudere le strade interne ed evitare il passaggio di qualcuno che ancora non aveva ben compreso le decisioni prese e il pericolo che si correva. C’era solidarietà, il personale ospedaliero visto come con estremo rispetto e orgoglio ma anche sindaci che emetteranno ordinanze “contro” chi risiede nelle zone rosse. Un anno dopo, con la pandemia che ancora insiste anche nel Vallo di Diano (e numeri di contagi aumentati ma “accolti” con meno timore), si piangono 43 vittime. Tutte hanno fatto piangere la comunità, ma due hanno scosso di più. Due decessi arrivati durante i primi giorni della zona rossa: quello di don Alessandro Brignone, parroco di Caggiano e quello di Luigi Morello, il comandante dei vigili del fuoco del Vallo di Diano. La morte è entrata, nel corso dell’anno, anche nelle Rsa, così come nel resto d’Italia. “A Caggiano capimmo subito cosa stava avvenendo – racconta Modesto Lamattina, sindaco ed esperto di Protezione civile – e mettemmo in atto rigorose restrizioni. La morte di don Alessandro colpì tutti e ancora ora lo piangiamo, abbiamo affrontato con un grande senso di comunità questa situazione tragica”. Un altro sindaco è stato in prima linea durante la “prima” zona rossa, è stato quello di Polla, Rocco Giuliano. Giuliano lo ha fatto nonostante alcuni problemi di salute che poi hanno portato a un’operazione chirurgica che non ha risolto nulla e il sindaco è morto pochi giorni dopo. Giuliano nonostante ciò era spesso in prima linea, anche all’ospedale, zona dichiarata off limits un anno fa. “E’ stato un esempio per tutti noi e lo sarà sempre”, ha detto più volte il suo successo Loviso. Per le zone rosse del Vallo di Diano sono arrivati anche fondi dallo Stato (dopo una battaglia in quanto inizialmente esclusi): 35 euro circa ad abitante. Sala Consilina ha ricevuto 400mila euro che sono destinati a sgravi fiscali e a portare avanti un progetto per una “cittadella sanitaria”. Sgravi fiscali per i cittadini a Polla (180mila euro) e una serie di interventi in comune), così come ad Atena Lucana (81mila euro). Luigi Vertucci, il primo cittadino, ha fatto acquistare anche sanificatori per la scuola. Caggiano ha ricevuto 96mila euro destinati a finanziare le aziende, porre in essere lavori per la scuola e le strade. Lavori di decoro e per il cimitero con i 78mila euro arrivati ad Auletta. Un anno è trascorso, circa 400 sono i positivi in questo momento e il vaccino, anche nel Vallo di Diano, viene visto come unica speranza di uscire dal tunnel.