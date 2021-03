Anas: Domani interdetto al transito il viadotto “Montechiuppo” sulla SS7 “Appia” Ofantina, in provincia di Avellino

Nella giornata di domani, venerdì 19 marzo, salvo condizioni meteorologiche avverse, verranno eseguiti i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la corsia attualmente percorribile del viadotto ‘Montechiuppo’, situato lungo la SS7 “Appia” Ofantina, in provincia di Avellino.

Per l’esecuzione di tali attività, tra le ore 9.30 e le ore 15.00, si rende necessaria l’interdizione totale al transito della tratta compresa tra il km 309,500 ed il km 309,850. Per gli autoveicoli provenienti da Avellino Est/Ovest in direzione Lioni, l’uscita obbligatoria è a ‘Manocalzati’ sulla SS7, con prosieguo lungo la strada provinciale 3 (ex SS 7) e rientro sulla SS7 allo svincolo di ‘Candida’; percorso inverso per gli autoveicoli provenienti da Lioni in direzione Avellino Est/Ovest.

Anche in relazione ai maggiori volumi di traffico che attualmente interessano la corsia fruibile del viadotto, in ragione dell’interdizione dell’altra corsia per i lavori di manutenzione straordinaria in corso, nello scorso mese di febbraio lungo la tratta erano già stati eseguiti lavori di nuova pavimentazione.