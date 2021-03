Il Cicerone all’opera per il Progetto SCUOLA VIVA, IV annualità

All’IIS “M.T. Cicerone” di Sala Consilina ha preso da poco il via, in modalità online, il progetto SCUOLA VIVA, quarta annualità.



-Il Programma Operativo Regionale FSE si colloca all’interno di una cornice programmatica definita dalla Strategia Europa 2020 finanziati mediante risorse del Fondo Sociale Europeo, con cui la Regione Campania realizza, a partire dal 2016, una serie di interventi volti a potenziare l’offerta formativa del sistema scolastico regionale-.

Considerate le restrizioni anti covid, gli studenti hanno iniziato i corsi pomeridiani da remoto insieme ai loro docenti tutor e agli esperti che li guideranno in un percorso formativo con l’obiettivo di innalzare il livello della qualità formativa e rafforzare la relazione tra la stessa ed il territorio con il coinvolgimento di imprese ed enti locali. L’istituto “M.T.Cicerone” amplia, così, il suo lavoro di formazione, anche in tempo di pandemia, prolungando le attività al pomeriggio e offrendo ai ragazzi iniziative culturali, sociali, artistiche e sportive. L’obiettivo del progetto “Scuola viva” è quello di offrire agli studenti nuove esperienze didattiche-formative attraverso attività laboratoriali extra curricolari che pongono in atto metodologie sperimentali ed innovative. Varie sono le tematiche che spaziano dal teatro alla comunicazione, dall’ambiente alla robotica, dalla storia alla moda, dal marketing alle attività sportive e al teatro. Le attività dei laboratori, seguiti dai docenti tutor, si svolgeranno in modalità Online e proseguiranno in presenza nel momento in cui si potrà rientrare in aula, questi gli Otto Moduli, per vivere la scuola in modo diverso, programmati che constano tutti di 40 ore di frequenza e riguardano:

~Laboratorio teatrale “Il se magico”

Il corso è tenuto da esperti della Cantina delle Arti di Sala Consilina. Il laboratorio è finalizzato a far conoscere agli allievi aspetti teorici e tecnici dell’arte teatrale, a far riflettere sull’alto valore culturale e formativo del teatro, inoltre consente loro di esercitarsi praticamente come analizzare un copione per dare vita ad un personaggio con la sua caratterizzazione, voce ed espressività.

~Tra storia e arte. Dai Sanseverino a Carlo V

Il modulo ha come obiettivo quello di orientare i ragazzi allo studio della storia e dell’arte e offrire una chiara lettura dei luoghi e delle opere d’arte più significative tra XV e XVI secolo, utilizzando le uscite didattiche, se fattibili, come momento di apprendimento esperienziale, al termine sarà realizzata una mostra virtuale.

~RURAL – MENTE

All’interno del corso Rural-mente gli studenti acquisiranno l’attestato di alimentarista, ai sensi della normativa HACCP, ex libretto sanitario. Si tratta di un attestato spendibile nel mondo del lavoro in particolar modo presso le attività agroalimentari o per avviare una impresa alimentare in proprio, sono previsti incontri con le aziende agroalimentari del territorio.

~Pratiche di merchandising- “Ideo, realizzo, riciclo” 2

Il modulo pone l’attenzione sullo studio del Linguaggio della Comunicazione Visiva, analizza l’aspetto del fashion merchandising, il mercato con la gestione delle collezioni e la distribuzione dei prodotti con brand di tendenza. L’obiettivo è puntare sulla combinazione della passione per la moda, del gusto e dello stile con una profonda conoscenza del mercato, tutto ciò per trasmettere agli allievi una visione a 360 gradi del mondo della moda e non solo.

~Progettiamo il futuro con il BIM IV

Il modulo si pone l’obiettivo di far conoscere le innovazioni e le nuove applicazioni per la costruzione con soluzione innovativa basata sulla tecnologia BIM proposta per la digitalizzazione di prodotti chimici per l’edilizia.

~MENTE SANA, CORPO SANO

È un laboratorio pluridimensionale che si declina in due direzioni, da un lato come apprendimento dell’arte marziale del Karate, volta all’autocontrollo e alla consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti e dall’altro come occasione di apprendimento di tecniche di rilassamento e coscienzialità corporea con l’ausilio della musicoterapia.

~MOBILITA’ Sostenibile 2

Il modulo punta l’attenzione sulla conoscenza del modello ideale di un sistema di trasporti che riduce al minimo l’impatto ambientale, massimizzando l’efficienza, l’intelligenza e la rapidità degli spostamenti.

~FAB LAB didattico: ROBOTICA E ARDUINO

Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere le basi della programmazione e della robotica attraverso un percorso organizzato in aree formative, con esercitazioni pratiche, progetti ed esperimenti.