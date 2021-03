Prorogata per almeno altri 15 giorni la zona rossa in Campania. Lo prevede l’ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato in queste ore e che entrerà in vigore da lunedì 22 marzo. Rimane in arancione la Basilicata.

In Campania i positivi delle ultime 24 ore sono stati 1.997 a fronte di circa 22mila tamponi processati. Le vittime a causa del Covid sono 13 negli ultimi due giorni. In provincia di Salerno oggi i casi registrati sono 279. Ciò che preoccupa il governatore De Luca sono i posti in terapia intensiva che sfiorano ormai la soglia critica del 30%. «Al momento- dice De Luca- siamo al 27% di occupazione dei posti letto, se si dovesse superare, dovremmo chiudere altri reparti; mentre per le degenze in area medica siamo al 37%, se si supera la soglia del 40-45% saremo in affanno».

In Basilicata l’Rt è salito in una settimana, da 1,06 a 1,25 e quindi con il rischio “rosso” . Sale ancora, da 176 a 180, il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 13 (una in più di ieri) in terapia intensiva, tre al San Carlo di Potenza e dieci al Madonna delle Grazie di Matera. Su 1.362 tamponi molecolari analizzati: 121 sono risultati positivi al coronavirus. Registrati ieri anche cinque decessi, con il totale delle vittime lucane salito quindi a 393.

La decisione del ministro Speranza questa sera è arrivata sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia ministero-Istituto superiore di sanità (Iss) sull’andamento di Covid-19: questa settimana l’Rt nazionale resta stabile a 1.16. Ma bisogna ricodare che il decreto ha previsto il passaggio automatico in zona rossa se l’incidenza settimanale supera i 250 casi ogni 100mila abitanti.

Fonte dati: ANSA- Ministero della Salute