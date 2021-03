Non per tutti è la festa del papà: Luigi di Salvio, di Teggiano, continua a non vedere la figlia da anni

Luigi di Salvio oggi non può festeggiare la festa del papà. Da tre anni infatti non vede la figlia, Sofia di quasi cinque anni, sottratta dalla madre dopo due anni dalla nascita e portata in Russia. Si tratta di un caso internazionale perché Luigi difeso dall’avvocato Enrico D’Amato, ha vinto tutti i gradi di giuzidio in Russia ed è stato ordinato anche il rimpatrio, tuttavia una serie di lungaggini, un intrico internazionale e ora anche il Covid hanno bloccato da tempo la pratica. La mamma era andata in Russa da Teggiano, paese di Di Salvio, a trovare dei parenti portando con sé la piccola di due anni. Una volta lì ha mandato un messaggio al marito dicendogli che non sarebbe tornata. L’uomo a questo punto si è rivolto all’avvocato Enrico d’Amato – esperto nazionale di casi del genere (basti pensare al caso Solimo e al ricongiugimento con il figlio portato in Venezuela dalla mamma) – e ha presentato denuncia. I tribunali russi hanno condannato la donna per sottrazione e ordinato il rimpatrio.

“C’è una problematica internazionale, sulla quale occorre intervenire. In Italia i diritti per essere riconosciuti devo aspettare la fine di una lungaggine eterna”, ha rimarcato D’Amato, ma noi non molliamo e faremo di tutto per far rispettare i diritti di un papà.