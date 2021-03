Alta Velocità, per Geppino D’Amico tra Vallo di Diano e Cilento meglio se “Uno campa e n’ato nu’ more”

Nel consueto appuntamento con il bilancio settimanale del giornalista e storico Geppino D’Amico non poteva mancare un riferimento alle recenti celebrazioni del 17 marzo, con alcune chicche relative ai primi parlamentari eletti nel Vallo di Diano. Riflettori sempre puntati anche sulla vicenda dell’Alta Velocità, con gli ultimi sviluppi dei quali alcuni… ampiamente previsti.

TESTO DI GEPPINO D’AMICO

Sono trascorsi 160 anni da quando, il 17 marzo del 1861, si riuniva a Torino il primo parlamento eletto dopo l’Unità che sanciva la nascita del Regno d’Italia. Questo il testo della legge approvata: “Vittorio Emanuele II assume per sé e per i suoi successori il titolo di re d’Italia. Gli atti del governo e ogni altro atto che debba essere intitolato in nome del Re sarà intestato con la formola seguente: (Il nome del Re) Per Provvidenza divina, per voto della Nazione Re d’Italia“. Vittorio Emanuele di Savoia continuò a essere II e non I, come segno della continuità della dinastia di casa Savoia che aveva realizzato l’unificazione italiana e della continuità del sistema costituzionale che era stato concesso da Carlo Alberto nel 1848. La ricorrenza del 17 marzo è stata celebrata dalle più alte cariche dello Stato.

Noi vogliamo ricordare i primi parlamentari chiamati a rappresentare il Vallo di Diano, suddiviso in due collegi: nel collegio di Teggiano fu eletto il medico Giovanni Matina che aveva dato un notevole contributo alle vicende risorgimentali al punto che lo stesso Garibaldi lo aveva nominato Prodittatore della provincia di Salerno. Nel collegio di Sala, invece, fu eletto il pugliese Liborio Romano che nell’ultimo periodo del regno delle Due Sicilie era stato capo della polizia borbonica ma aveva abbracciato le idee costituzionali. Incredibile ma vero, Liborio Romano riuscì a battere Giuseppe Garibaldi che meno di un anno prima a Sala era stato accolto come un eroe. Poiché Liborio Romano era stato eletto in altri sette collegi lasciò libero quello di Sala per cui si dovette procedere a nuove elezioni che videro il successo del magistrato Giuseppe Abatemarco. Al secondo turno Abatemarco ottenne 172 voti contro i 162 di Giuseppe Giuliani. Tra i Mille che si imbarcarono a Quarto è doveroso ricordare tre nostri conterranei, antichi cospiratori antiborbonici: Giuseppe Maria Pessolani di Atena Lucana e i padulesi Antonio Santelmo ed il sacerdote Vincenzo Padula; entrambi furono feriti in Sicilia ma, mentre Santelmo pur dovendo lasciare i Mille poté fare ritorno a casa, Vincenzo Padula morì a causa delle ferite riportate.

***

Si arricchisce di nuovi interventi la vicenda della ferrovia per l’Alta Velocità. Alcuni comuni del Vallo di Diano hanno già deliberato la condivisione del progetto chiedendo, però, la realizzazione di una stazione. Favorevoli al progetto anche il presidente della Regione della Basilicata, Vito Bardi, ed il sen. Gianni Pittella. Alcune settimane fa commentando il parere favorevole del parlamentare di Lauria, memori della vicenda Tribunale e parafrasando il Laocoonte dell’Eneide, “Timeo Pittellas ac dona ferentes” (Temo i Pittella anche quando portano doni) ipotizzammo un dubbio: non è che chiederà la stazione per Lauria? Almeno un po’ profetici lo siamo stati: nei giorni scorsi la sindaca di Lagonegro ha dichiarato che avrebbe chiesto con delibera consiliare la realizzazione di una stazione nel territorio del suo comune. Una richiesta certamente legittima ma, probabilmente, destinata a rimanere tale considerato che Lagonegro è troppo vicina a Praia a Mare.

Sull’argomento va segnalato anche l’intervento del senatore cilentano Francesco Castiello il quale in una recente intervista rilasciata al collega Antonio Sica ha dichiarato che la vicenda presenta aspetti diversi: se l’Alta Velocità attraverserà il Vallo di Diano bisognerà prevedere la realizzazione di una stazione; al tempo stesso auspica il potenziamento dell’attuale linea costiera perché sono impensabili la realizzazione di una galleria lunghissima e costosissima e la realizzazione di un binario quadruplo. Un’idea certamente più ragionevole rispetto a quanti sostengono che il progetto dell’alta velocità debba passare per la zona costiera e non per il Vallo di Diano. Sembra che il sen. Castiello si sia ispirato ad un vecchio adagio di casa nostra: “Uno campa e n’ato nu’ more” che, tradotto, suona così: un territorio continua a vivere e l’altro non muore. Che è sempre la soluzione migliore.

GEPPINO D’AMICO