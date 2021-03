Giustizia di Prossimità e Tribunale di Sala Consilina sono cose diverse. Geppino D’Amico: “Pannicelli caldi non servono”

Va di moda in queste settimane l’ex Tribunale di Sala Consilina, ed il fatto che il tema del Foro di Giustizia del Vallo di Diano ingiustamente soppresso sia tornato sotto i riflettori dopo anni di silenzio non può che far piacere. Bisogna però fare molta attenzione e distinguere tra le azioni che effettivamente possono portare alla riapertura, e quelle che invece potrebbero rivelarsi soltanto “propagandistiche”. Perché, come afferma Geppino D’Amico: “Pannicelli caldi non servono”.

TESTO DI GEPPINO D’AMICO

La situazione difficile in cui versa la giustizia ha reso ineludibile la necessità di riformare il sistema. E questo ha riproposto il dibattito sui tribunali chiusi dalla premiata ditta “Severino&Birritteri 2013” in nome di una spending review che, invece dei risparmi sperati, ha prodotto solo problemi ai territori e alla stessa giustizia. Ora a decidere sarà la politica. Nei giorni scorsi la deputata pentastellata, Elisa Scutellà, ha presentato una proposta di legge per la revisione della distribuzione degli Uffici Giudiziari, sottoscritta dalla parlamentare Anna Bilotti, con l’adesione dell’on. Federico Conte. Ora che la proposta c’è, è lecito attendersi l’adesione degli altri parlamentari salernitani. È una iniziativa concreta ma occorre accelerare e concludere l’iter prima delle prossime elezioni politiche per evitare di incorrere in una nuova beffa.

Nei giorni scorsi il consigliere regionale Corrado Matera ha discusso del problema con il presidente Vincenzo De Luca e con il figlio Piero, deputato, ricevendo assicurazioni sul loro impegno, decisivo qualora il Governo dovesse chiedere alla Regione di accollarsi i costi di gestione. Inoltre, De Luca Junior ha annunciato una iniziativa specifica per Sala Consilina in quanto unico caso in Italia di un tribunale trasferito in una struttura più piccola e in altra Regione.

Quello che è successo nel 2013 è notorio: il tribunale di Lagonegro, chiamato ad assorbire un tribunale più grande, è in grosse difficoltà e non solo per la situazione logistica, così come evidenziato dagli stessi operatori della giustizia; quello di Vallo della Lucania è balzato agli onori delle cronache perché dal 1966, caso unico in Italia, ancora non ha definito un procedimento civile innescato per una eredità, mentre a Sala Consilina già prima della chiusura era stato attivato il procedimento civile telematico. Come premio (sic!) è arrivata la chiusura.

La vicenda va seguita con attenzione per evitare sorprese. La settimana scorsa, al termine di un’audizione alle Commissioni riunite Bilancio e Politiche Europee di Camera e Senato nell’ambito dell’esame della proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza la ministra per il Sud e Coesione Territoriale, Mara Carfagna, ha dichiarato: “Nell’ottica di incidere con azioni mirate e rapide sui fattori che ostacolano lo sviluppo e che inciderebbero negativamente sui risultati del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, abbiamo avviato una sinergia di azioni e risorse con la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, con riguardo al tema della lentezza dei processi che in particolare al Sud è di gravissimo impatto” per poi aggiungere: ”bisogna attuare politiche di coesione sul territorio attraverso gli uffici di prossimità, finanziati dal Pon Governance”. Cosa significa “giustizia di prossimità”: mantenere gli Uffici del Giudice di Pace magari con un cancelliere in più? Se è così non credo ci si possa ritenere soddisfatti: i pannicelli caldi non servono. Se è vero che la lentezza dei processi è di gravissimo impatto soprattutto al Sud occorrono provvedimenti incisivi. Bisogna, però fare attenzione: giustizia di prossimità e ripristino dei tribunali soppressi sono due cose diverse. Il Vallo di Diano chiede, vuole e attende il ripristino del tribunale e il ritorno nell’ambito del distretto della Corte d’Appello di Salerno, la sua sede naturale. Il Tribunale è presidio indispensabile per la difesa del nostro territorio dalle infiltrazioni malavitose come denunciato più volte dalla Commissione Nazionale Antimafia nelle varie relazioni semestrali.

Ultima annotazione: nel dicembre 2013, intervistata dal collega Michele Ficetola, l’on. Mara Carfagna, che non era al Governo, affermò: “Il ripristino del Tribunale di Sala Consilina non sarà più un auspicio ma un impegno”. Pochi giorni fa, nel corso degli Stati Generali del Sud da lei organizzati come ministro ha parlato di “Mezzogiorno dei diritti”. Noi riteniamo che gli alibi siano finiti e che il Vallo di Diano abbia il diritto di riavere il maltolto: parafrasando il grande Totò è il momento di dimostrare se “Siamo Ministri o caporali”!