Basket, serie C Silver: la Diesel Tecnica si impone sul Promobasket Marigliano

Continua senza intoppi la corsa in campionato della Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità, che sul difficile campo della Promobasket Marigliano, va a raccogliere un meritatissimo successo. I ragazzi di coach Festinese s’impongono con il risultato di 70 a 49 che è più che mai meritato.

Partono bene i padroni di casa, allenati da coach Ciccio Persico, che grazie ad azioni veloci e tiri dalla lunga distanza, vanno in vantaggio e fanno capire agli ospiti di volersela giocare. I blue boys però non hanno fatto tanti chilometri per essere delle semplici comparse e cominciano con azioni offensive sempre più incisive, unite ad una difesa attenta e pronta alle ripartenze a recuperare lo svantaggio iniziale, grazie al solito Garcia e ai tiri “pesanti” di Erra e Durante, passano in vantaggio già alla fine del primo quarto. Ambrosano a Mbaye in difesa sono dei leoni, facendosi valere sotto i canestri e in attacco creando scompiglio alla difesa avversaria.

Barauskas s’inventa un ruolo nuovo, dispensando assist per i compagni, mentre Fiorillo, Botta oltre a realizzare punti, rubano palloni fondamentali. Piano piano gli avversari subiscono la pressione della Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità e fanno fatica a reggere un ritmo così alto. Le soluzioni dei blue boys vanno sempre a punti e i padroni di casa subiscono un passivo non recuperabile. Il giovane Altavilla inaugura il suo score personale della stagione con una tripla che per quanto pochi fossero le persone al seguito della squadra, strappa comunque dei calorosi applausi. Campaiola si fa rispettare sia in difesa che in attacco e Garcia nell’ultima frazione entra e da un saggio delle sue capacità tecniche “danzando” sulla linea di fondo a mettendo a segno un canestro dopo aver eluso la difesa di due avversari, Erra continua a migliorare i punti realizzati gara dopo gara e Fiorillo è sempre più la spina nel fianco degli avversari, i quali per fermarlo sono costretti a commettere falli a ripetizione.

Sembra finita così, ma a pochi secondi dalla fine fa il suo ingresso in campo anche Grottola, il quale tanto per partecipare alla festa, recupera un pallone in difesa e serve un assist in piena area per Erra che realizza ancora.

Ora testa alla prossima partita, la Diesel Tecnica Pallacanestro Trinità supera uno scoglio difficile, il cammino si fa sempre più interessante

Servizio e testo: Domenico Iuliano