Il Comune di Polla istituisce un albo comunale di babysitter in supporto delle famiglie

Il Comune di Polla ha istituito l’Albo comunale per babysitter per fornire alle famiglie un primo importante aiuto nella ricerca di personale qualificato per servizi di babysitting in un elenco di professionalità, organizzato in ordine alfabetico, per servizi strutturati e continuativi, ma anche per esigenze improvvise ed occasionali.

Su proposta e relazione dell’assessore Federica Mignoli il Comune di Polla, attraverso la predisposizione dell’Albo Comunale per Baby-sitter intende istituire un servizio utile offerto alle famiglie, organizzando anche un corso di formazione per l’iscrizione all’albo, con figure qualificate di riferimento;

“Il Comune di Polla riconosce, promuove e valorizza il ruolo degli operatori impegnati a supporto delle famiglie che soprattutto in questo momento estremamente delicato, in cui le scuole di ogni ordine e grado rimangono sospese per le attività didattiche, si trovano nell’esigenza di reperire persone affidabili e preparate a cui lasciare i propri figli, sia per situazioni occasionali, sia per situazioni maggiormente continuative (ad esempio per coprire fasce orarie in cui i servizi educativi o supporti di carattere familiare non sono disponibili)”.

L’iscrizione all’albo, da parte dei soggetti interessati, vuole garantire alle famiglie la disponibilità di personale formato e adeguato, professionalmente adatto a prendersi cura dei bambini: resta ovviamente in capo alla famiglia la scelta dell’operatore che maggiormente incontra la simpatia e la fiducia della famiglia stessa. “Strettamente collegato all’iscrizione all’Albo è la partecipazione, dei futuri Baby-sitter, ad un corso gratuito da organizzare con gli organi preposti, nell’ambito della collaborazione interistituzionale esistente nel nostro territorio (Consorzio Sociale, Centri per l’infanzia, Scuole per l’infanzia, ecc.).