La lezione di vita di Rosemary, che il 31 marzo avrebbe compiuto 18 anni: così continua a sorridere e realizza i suoi sogni

Alcuni dei sogni di Rosemary Manilia si realizzeranno poche ore prima del suo 18esimo compleanno. E anche se non potrà esserci fisicamente a spegnere quelle 18 candeline, il suo spirito e il suo sorriso saranno presenti come e più di sempre.

Non solo per il papà Giuseppe e per la mamma Rosita: perché a tutti quelli che l’hanno conosciuta, e ai tanti che la conosceranno attraverso i suoi pensieri e le sue parole, Rosemary ha ancora tanto da dire. Prima di tutto sulla bellezza della vita: ed è davvero un segno del destino che in un momento nel quale le limitazioni collegate alla pandemia generano un quotidiano stillicidio di lamentele e recriminazioni, un insegnamento prezioso su come vivere pienamente nonostante gli ostacoli disseminati sul nostro cammino arriva proprio dalla giovane di Montesano sulla Marcellana, che con i limiti causati da un aneurisma ha dovuto fare i conti per tutta la sua breve ma intensa esistenza. Ma quella perfida malattia che alla fine ha sottratto Rosemary all’affetto dei suoi cari e dei suoi tanti amici, non ha certo mai domato la sua anima coraggiosa e romantica, non ha certo mai il spento suo irresistibile sorriso. E non impedisce ora ai sogni di Rosemary di realizzarsi: continuano ad essere infatti più reali che mai, grazie ai genitori Rosita e Giuseppe, e grazie allo splendido volume che li raccoglie, curato con affetto dal giornalista Lorenzo Peluso, ed il cui ricavato è destinato all’Ospedale Santobono di Napoli.

Martedì 30 marzo, un giorno prima di quello che sarebbe stato il suo 18esimo compleanno, una Celebrazione Eucaristica ricorderà Rosemary presso la Chiesa di Montesano Scalo. L’appuntamento, che si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza, sarà trasmesso in diretta Facebook e sarà anche l’occasione per la presentazione de “I Sogni di Rosemary”. Impossibile non lasciarsi coinvolgere e toccare il cuore e dai sentimenti di questa giovane ragazza, che insegna a tutti noi quanto sia bella sempre e comunque la vita, ed il cui esempio ci spinge a non arrenderci e a non rinunciare mai ai nostri sogni, ma anche a rapportarci agli altri con meno egoismo e con più disponibilità. Ad essere, insomma, persone migliori.

Info: Rosita Costa 3495379040