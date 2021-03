“Cercasi restauratori ma a titolo gratuito”. L’avviso è della Provincia di Salerno. La Ciarambino: “Bando assurdo”

La Provincia di Salerno, ente guidato da Michele Strianese, cerca restauratori “con cui realizzare uno o più progetti di restauro di opere d’arte di proprietà della Provincia di Salerno”. Fin qui una bella iniziativa, se non che, non si tratta di un lavoro per una figura professionale bensì un “favore” che i restauratori potrebbero fare alla provincia. Infatti l’amministrazione provinciale, Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali, si legge nell’avviso, “intende procedere a verificare l’interesse di uno o più restauratori con cui progettare e la realizzare il restauro a titolo gratuito di alcune opere d’arte costituenti il vasto e ricco patrimonio dell’Ente a titolo gratuitp”. A titolo gratuito, senza stipendio o remunerazione. Non solo in seguito si legge: “Le proposte progettuali e la realizzazione degli interventi non dovranno comportare oneri per l’Ente e pertanto saranno realizzate a cura e spese del restauratore”. I “poveri” restauratori non solo dovranno lavorare a titolo gratuito, ma dovranno anche assumersi l’onere dell’intervento che andranno a realizzare. La Provincia di Salerno, in cambio, “oltre a rilasciare un riconoscimento di merito, s’impegna a citare il nominativo del restauratore affidatario, così come indicato dal professionista, nelle eventuali pubblicazioni e nelle didascalie a corredo ai dipinti”.

“Il bando della Provincia di Salerno, attraverso il quale si cercano restauratori professionisti e specializzati a titolo completamente gratuito, è una delle peggiori prese in giro non solo per la categoria in questione, ma per ogni singolo cittadino, lavoratore o inoccupato, di una regione come la nostra, ai primi posti in Europa per tasso di disoccupazione. Una beffa a cui si aggiunge il danno nella parte del bando in cui si legge che ogni spesa eventuale sarà completamente a carico del restauratore. Siamo in una fase storica nella quale intere categorie sono a un passo dalla bancarotta, a partire proprio dal settore della cultura. E mentre a livello nazionale siamo impegnati a distribuire ristori a tutti i comparti colpiti dalla crisi e a far ripartire le imprese, siamo costretti a registrare un’autentica farsa sulla pelle di onesti professionisti da parte di un ente pubblico”. Lo denuncia la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino.

“Scriverò personalmente al presidente della Provincia di Salerno, dal quale mi aspetto le scuse ufficiali e pubbliche all’intera categoria dei restauratori, e a cui chiederò di ritirare il bando in questione e di riformularlo, prevedendo un’indennità adeguata alle professionalità richieste e al lavoro che si intende affidare, e che le spese debbano essere interamente a carico del committente. Sarebbe il minimo per lavare l’onta di un bando vergognoso come quello in questione”.