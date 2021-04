Decreto Draghi: Italia rossa e arancione, niente zone gialle fino al 30 aprile

Fino alla fine di aprile in base al nuovo decreto non ci saranno zone gialle, ma solo arancioni e rosse, novità sul fronte scuola con il ritorno in classe degli alunni più piccoli anche nelle aree con maggiori restrizioni, mentre viene introdotto l’obbligo vaccinale per medici, infermieri e farmacisti. La parola d’ordine resta la stessa “cautela”, l’epidemia non rallenta ancora a sufficienza e così anche il nuovo decreto anti-covid, in vigore dal 7 al 30 aprile, mette al centro la prudenza, la priorità rimane contenere la diffusione del virus ed i contagi. Pertanto fino a fine mese l’Italia rimarrà bicolore: rossa e arancione, niente zone gialle, spazio semmai a deroghe basate sull’andamento di indice Rt e vaccinazioni. Uno spiraglio però c’è per le scuole, si rientra in aula fino alla prima media in area rossa e fino alla terza media in arancione, dove anche le superiori potranno tornare in presenza se pur al 50%. Niente più regioni in ordine sparso che non potranno emettere ordinanze più restrittive per chiudere gli istituti. Prevista la ripartenza dei concorsi della pubblica amministrazione con 125mila assunzioni in totale, soprattutto, per scuola e sanità. Anche dopo il blocco, del ponte di Pasqua, restano in vigore il coprifuoco ed il divieto di spostamento tra regioni, salvo comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sempre da indicare in autocertificazione. Tante le limitazioni alle visite a parenti e amici, vietate in zona rossa, consentite in arancione purché all’interno del Comune una sola volta al giorno e al massimo in due persone, più minori di 14 anni o disabili.