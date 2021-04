Rifiuti dalla Campania in Africa. La senatrice Nugnes presenta un’interrogazione al ministro Di Maio

“La Tunisia non può essere la discarica dell’Italia e soprattutto non può essere la discarica della Campania, che ben conosce la sorte nefasta ed il danno alla salute e all’ambiente di chi ha dovuto subire l’interramento dei rifiuti del nord e del nord Europa nelle viscere della propria terra. È per questo motivo che abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare al ministro degli Esteri Di Maio, e chiediamo a lui che ben conosce la situazione di chi subisce il traffico dei rifiuti e che non ha mancato di recarsi in Tunisia con la ministra Lamorgese di recente per trattare la questione dei rimpatri umani. È urgente ‘rimpatriare’ piuttosto i rifiuti campani, che giacciono da oltre otto mesi nel porto di Sousse”. Cosi’ in una nota le senatrici Paola Nugnes ed Elena Fattori di Sinistra Italiana insieme alla senatrice Virginia La Mura (Misto).

“Finalmente questo traffico internazionale di rifiuti arriva alle orecchie del Parlamento italiano, grazie all’attenzione della senatrice Nugnes. Per mesi abbiamo vissuto una sorta di consegna del silenzio” – dichiara Giuliano Granato di Potere al Popolo, che prosegue: “Mi domando: cosa sarebbe successo se a essere arrestato per via di rifiuti italiani fosse stato il Ministro dell’Ambiente della Francia o della Germania? Un pandemonio. Se fino a oggi tutto è stato taciuto è perché il colonialismo non è un frutto del passato, ma del presente. Sarei peraltro curioso di sapere se il Ministro Di Maio nel suo incontro del 25 marzo con l’omologo tunisino abbia avuto occasione di parlare del rimpatrio di queste tonnellate di rifiuti, cui l’Italia è obbligata da norme internazionali, o se, invece, abbia preferito parlare esclusivamente del rimpatrio degli esseri umani. Perché pare che gli esseri umani debbano essere bloccati, mentre i rifiuti – anche quelli pericolosi – debbano essere liberi di viaggiare e di devastare altre terre e altri popoli”.

La notizia della imminente interrogazione parlamentare della senatrice Nugnes era stata anticipata nel corso di un incontro internazionale organizzato da Potere al Popolo! e dal Partito dei Lavoratori (Tunisia) tenutasi sabato 4 aprile.

In quella stessa occasione erano stati annunciati anche altri passi: la richiesta di un incontro col Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli per verificare quali misure si stiano mettendo in campo per contrastare il fenomeno delle discariche a cielo aperto e delle esportazioni illecite di rifiuti che, purtroppo, pare si stia facendo sempre più preoccupante; ma anche un’altra interrogazione parlamentare, stavolta nel ramo della Camera dei Deputati e che sarà preparata dalla deputata Doriana Sarli, ex M5S oggi nel gruppo Misto. Già presentate, invece, due interrogazioni della consigliera regionale campana Maria Muscarà, ancora in attesa di risposta della Regione ad alcuni quesiti decisivi.