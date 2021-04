Sversamento rifiuti nel Vallo di Diano. ll Comitato “No al Petrolio” ai politici: “Siamo stanchi e se siete amministratori agite”

“La politica amministra e governa i singoli territori comunali eppure non si accorge di quello che accade. La politica rivendica come azione strategica la protezione dell’ambiente e si vanta di un territorio protetto ma lo fa senza mettere in atto nessuna azione concreta tranne che usare la parola ambiente in interviste e convegni . La politica considera la salute e la natura entità astratte”. Inizia con queste parole la nota del “Comitato No al petrolio nel Vallo di Diano”, in merito ai criminosi reati ambientali accertati nelle ultime ore nel territorio del Vallo di Diano.

“La politica agisce non sapendo e non volendo sapere che ogni comune ha l’obbligo di proteggere l’ambiente. La politica fa gli spot sulla cicogna bianca ma non denuncia, non si assume la responsabilità di guardarsi intorno, non in alto. La politica siete voi eletti nelle amministrazioni; vecchi amministratori e giovani. Dovete dimostrare – continua la nota – a voi stessi e alle vostre famiglie, ai vostri figli e figlie, ai vostri genitori, madri e padri e solo in ultimo ai cittadini che avete veramente fatto di tutto per frenare questa avanzata della malavita. Se così non è non perdete tempo. I sindaci indossino la fascia e vadano dal procuratore di potenza a chiedere dove sono e quanti sono i siti inquinati. Dimostrateci che oltre a preoccuparvi solo con i comunicati stampa fate qualcosa. Siamo stanchi – conclude la nota – e se siete amministratori agite o sarete anche voi ugualmente responsabili”.