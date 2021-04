Inchiesta “Febbre dell’oro nero”. Gli indagati si avvalgono della facoltà di non rispondere

Al via, nei giorni scorsi, gli interrogatori di garanzia nei confronti delle 30 persone colpite da un’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito dell’inchiesta “Febbre dell’oro nero” condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza. Ricordiamo che secondo il quadro accusatorio ci sarebbe stato un tentativo di colonizzazione da parte dei casalesi del Vallo di Diano. Un’operazione portata avanti attraverso un traffico illecito di carburanti che fruttava all’organizzazione criminale un guadagno annuo di circa 30 milioni di euro grazie all’evasione delle accise e dell’Iva sui carburanti. A gestire il traffico illecito erano cinque esponenti della famiglia Diana , legata al clan dei Casalesi con il supporto di un imprenditore di Polla, Massimo Petrullo , titolare di una azienda con sede a San Rufo, specializzata nel commercio di carburante tramite la quale venivano vendute ingentissime quantità di carburante per uso agricolo, che beneficia di particolari agevolazioni fiscali, a soggetti che poi lo immettevano nel normale mercato per autotrazione, utilizzando spesso le cosiddette “pompe bianche”.

Si è tenuta l’udienza di convalida di buona parte delle 30 persone destinatarie delle misure cautelari personali (15 in carcere, 9 agli arresti domiciliari, 6 destinatari di divieto di dimora), metà di queste è residente nel Vallo di Diano e tutte si sono avvalse della facoltà di non rispondere, in conseguenza della quale è di fatto certa la conferma delle misure cautelari già in atto. Una scelta scontata da parte degli avvocati difensori in attesa di poter accedere al fascicolo dei propri assistiti e giocarsi le carte per cercare di attenuare la misura a cui sono sottoposti davanti al Tribunale del Riesame. I reati contestati sono associazione mafiosa, associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi in materia di accise ed IVA sugli olii minerali, intestazione fittizia di beni e società, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita.

Tra le persone finite in carcere c’è anche un appuntato dei Carabinieri, anch’egli ha deciso di non rispondere alle domande del magistrato.

Nelle carte dell’inchiesta viene riportato un episodio che è alla base della rottura dei rapporti tra Raffaele Diana e Massimo Petrullo e che vede quest’ultimo accusato dal suo quasi ex socio di aver fatto sparire circa 450mila euro dalle casse della società. Raffaele Diana parlando dell’ammanco milionario si lamenta del fatto che Petrullo non ha dato alcuna giustificazione ma che in ogni caso deve restituirgli i soldi mancanti e che resteranno in società ancora per circa 40 giorni e che anche se ha perso la fiducia nei suoi confronti comunque resteranno amici. Diana durante una conversazione intercettata spiega che in tre mesi e mezzo il deposito di San Rufo aveva venduto 2,4 milioni di euro di nafta portando però in cassa solo 250mila euro con un ammanco iniziale di 2,1 milioni di euro poi parzialmente colmato da Petrullo con la consegna al suo socio di assegni per un importo complessivo di circa 1,4 milioni di euro lasciando però un buco di circa 450mila euro che Petrullo ha attribuito ad alcuni crediti non riscossi. Giustificazione però che non ha convinto Raffale Diana e rivolgendosi al suo interlocutore sostiene invece che siano stati spesi dallo stesso Petrullo per spese personali ed in particolar modo per l’acquisto di tre orologi, uno di questi del valore di 38mila euro, di un bar a Polla e di un appartamento a Roma e altre spese non precisate. Tra le carte si legge anche i dissidi “permettono” se cosi si può dire l’arrivo del clan Cicala, che partecipa sia all’affare del traffico di idrocarburi, sia per offrire – secondo gli inquirenti – protezione fisica a Petrullo in caso di dissidi con Diana.