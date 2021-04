Per Alta Velocità e Tribunale la solita “Torre di Babele”. Geppino D’Amico: “Stavolta niente demagogie”

Gli argomenti che riscontrano l’interesse dell’opinione pubblica spesso sono occasione per politici e amministratori di parlare lingue diverse e opposte, cercando il “caos” piuttosto che l’armonia. E così puntualmente si finisce per non concludere nulla, lasciando le cose come stanno. Il rischio è alto anche nel caso dell’Alta Velocità e in quello del ripristino del Tribunale di Sala Consilina, come ci spiega il giornalista e storico Geppino D’Amico.

TESTO DI GEPPINO D’AMICO

“La torre di Babele”, scritta 45 anni fa da Eduardo Bennato, di cui abbiamo ascoltato l’incipit, è una di quelle canzoni che mantengono intatto il loro significato. Babele, dall’ebraico “balal”, significa “confondere” da cui deriva la parola confusione. Ed è quello che sta avvenendo in questi giorni sia a proposito della vicenda Alta Velocità che per quanto attiene alla necessità di riportare il Tribunale a Sala Consilina.

Delle problematiche salernitane del progetto Alta Velocità ci siamo più volte occupati; oggi dobbiamo segnalare il “no” ideologico del vice presidente nazionale di Lega Ambente, Eduardo Zanchini, il quale boccia il progetto e propone alcune iniziative diversificate ma poco comprensibili che dovrebbero unire (il condizionale è d’obbligo) Cosenza, Taranto e Gioia Tauro. Sulla vicenda è intervenuta la deputata catanzarese Wanda Ferro (Fratelli d’Italia) che non condivide il “niet” di Zanchini, ritenendo la realizzazione dell’Alta Velocità una priorità assoluta per il Sud al fine di togliere dieci milioni di cittadini dall’isolamento. Anche in Calabria, però, non mancano divergenze sui territori da attraversare (zona costiera o zone interne?) con tanto di derby tra Catanzaro e Reggio Calabria. L’assessora alle Infrastrutture, la reggina Domenica Catalfamo (Forza Italia), chiede a RFI di rivedere il progetto. “La decisione di instradare i treni sulla dorsale tirrenica (cioè da Praia a Mare in poi) con tutte le limitazioni e i vincoli esistenti, si dimostra (a suo dire) una scelta miope e mortificante per tutta la Calabria”.

Dall’Alta Velocità al Tribunale. Da mesi ci stiamo occupando della vicenda anche a seguito della presentazione del disegno di legge del duo Elisa Scutellà ed Anna Bilotti che propongono una delega al Governo perché provveda alla revisione della distribuzione degli Uffici Giudiziari. Finora si erano detti favorevoli alla riapertura di Sala Consilina anche gli on.li Federico Conte e Piero De Luca e i consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino. Purtroppo, però, quello tra organi di informazione e politica locale sembra un dialogo tra sordi: nessun segno era venuto dagli amministratori locali che sono intervenuti sulla vicenda solo dopo che la Magistratura ha disposto oltre 70 arresti a seguito della duplice inchiesta su petrolio e rifiuti che ha richiamato l’attenzione della stampa a tutti i livelli. Ora tutti chiedono la riapertura del tribunale: speriamo che le dichiarazioni non siano demagogiche.

Nei giorni scorsi il collega Pasquale Sorrentino, che sta seguendo le recenti vicende giudiziarie per Italia 2, ha ricordato l’opinione del dottor Franco Roberti, già Procuratore Nazionale Antimafia, il quale in più occasioni ha sostenuto che era stato un grave errore chiudere il tribunale di Sala Consilina (da lui definito “il Tribunale di Alfredo De Marsico”) per accorparlo a Lagonegro. Lo stesso Roberti, in occasione della manifestazione organizzata a Teggiano nel maggio 2018 dal Rotary di Sala Consilina in occasione del Premio Nicola Giacumbi, il magistrato ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980, ribadì il concetto aggiungendo che “non esistono oasi felici”. Recentemente anche il Presidente del Tribunale di Lagonegro, dottor Luigi Pentangelo, non ha nascosto le difficoltà derivate dall’accorpamento.

I presupposti per lottare ci sono ma occorre l’impegno di tutti senza fermarsi alle dichiarazioni enunciate in questi giorni. Servono iniziative credibili prima della fine della legislatura parlamentare, altrimenti non ci resta che dire: “Passata la festa, gabbato lo santo”.

GEPPINO D’AMICO