Covid, la lettera di due cittadini che chiedono al direttore del distretto di Lauria l’attivazione del punto vaccinale a Lagonegro

“Gentile Dottor Dattola,

siamo Pina Manzolillo e Salvatore Falabella, due cittadini di Lagonegro che, con grande senso di dovere civico, da

tempo si dedicano all’ascolto della comunità in cui vivono per provare a stimolare riflessioni e favorire risoluzioni. Le

scriviamo per rappresentarLe l’incresciosa situazione che si è venuta a creare a seguito dell’attivazione dei punti

vaccinali nei soli comuni di Lauria e Senise.

Centinaia di nostri compaesani ora e migliaia nei prossimi mesi, dovendo prevedere vaccinazioni per tutta la

popolazione, sono e saranno costretti a recarsi a Lauria, o peggio ancora a Senise, per la somministrazione del vaccino.

Quasi un’ora di viaggio, in questo caso!

Questo vale per tutti i comuni del territorio, comportando, infatti, gravi disagi per la popolazione, non solo di

Lagonegro ma di tutto il Lagonegrese.

Una transumanza ingiustificata!

L’esperienza della vaccinazione riferita agli ultraottantenni ha, senza dubbio, rappresentato una buona pratica che

non possiamo che auspicare possa rappresentare il modello a cui tendere il più presto possibile, per favorire i

vaccinandi tutti. Certamente non ci sfugge la difficoltà di organizzare in maniera così capillare le operazioni di

vaccinazione per tutta la popolazione, eppure l’infrastruttura sanitaria del territorio può venirci incontro.

Essendo le vaccinazioni di competenza dei Distretti della Salute, si potrebbero sfruttare i Poliambulatori di cui dispone

ciascun Distretto e, nello specifico, del Distretto di Lauria che Lei dirige. D’altra parte, appare insensato voler

accentrare soltanto su Lauria tutte le operazioni di vaccinazione riferite ai 12 Comuni afferenti al Distretto, per un

totale di 43.149 abitanti (dati ISTAT 2020). Dislocare la somministrazione delle dosi sui cinque Poliambulatori (Lauria,

Lagonegro Latronico, Maratea e Rotonda) consentirebbe di rendere capillari le operazioni e favorire la popolazione,

che pure dovrebbe essere al centro delle politiche sanitarie, che potrebbe essere vaccinata vicino casa, ispirandosi alla

tanto attuale quanto utopistica, a quanto pare, medicina di prossimità.

Comprenderà, inoltre, un certo disappunto rispetto alla scelta di voler escludere Lagonegro, l’unico comune del

territorio dotato di Ospedale sede di P.S.A., dalle sedi previste per la cosiddetta “vaccinazione di massa”.

Ciò detto, Le chiediamo di favorire l’attivazione di un punto vaccinale a Lagonegro, per tutti i motivi di cui sopra e per

tanti altri che, a Lei professionista, certamente non sfuggono.

Abbiamo già raccolto le disponibilità di medici, in servizio e in pensione, che saranno ben felici di operare in tal senso

collaborando con Lei.

Siamo convinti che una più approfondita analisi e il buon senso porteranno alla decisione più giusta per la comunità.

Restiamo in attesa di cortese riscontro”.

Pina Manzolillo

Salvatore Falabella