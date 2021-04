Nascosti un un camion che trasportava divani: trovati 4 giovani. Si tratta di due afgani e due iraniani

Il camion che trasportava divani proveniva dalla Bulgaria, è stato prima in Grecia, poi è arrivato in Italia dove aveva diverse tappe da compiere tra cui quella di Pagliarone, nel salernitano. E’ probabile che i 4 ragazzi si siano infilati e nascosti nel camion al porto di Brindisi. Ipotesi dedotta dagli investigatori perchè la Polizia di Frontiera sia in Grecia sia in Italia ha controllato il carico non riscontrando alcuna anomalia. In seguito l’autista ha sostato una notte in una struttura pressa il porto di Brindisi dove probabilmente i 4 giovane sono riusciti ad entrare nel camion che peraltro aveva il cassone aperto.

Si tratta di due afgani e due iraniani di età compresa tra i 20 ed i 22 anni che ora hanno richiesto asilo politico. Ora saranno accolti in un centro di accoglienza della Provincia di Salerno. Le loro condizioni di salute sono buone. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Battipaglia per verificare la posizione anche dell’autista del camion, che sembra, dalle prime notizie sia estraneo ai fatti.