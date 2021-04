Covid, sale la curva dei contagi in Campania: nel salernitano rimane stabile. Al via gli AstraZeneca Day

L’ultimo report dei contagi Covid in regione Campania segna un tasso di positività del 13,42%. In realtà da circa una settimana, nel salernitano, la situazione sembra sia ritornata almeno sotto controllo, ma preoccupano i numeri che si registrano nel napoletano e nel beneventano tali da far crescere la preoccupazione di ripiombare in “zona rossa” o comunque di non poter pensare alla classificazione in zona gialla della nostra regione. I dati delle prossime ore, saranno quindi decisivi, per capire se la Campania rimarrà in “arancione” o si decideranno misure più o meno drastiche. Intanto nella giornata di domenica nel salernitano ha preso il via l’AstraZeneca Day. In sostanza senza alcuna prenotazione gli “over 60” hanno potuto ricevere la prima dose del vaccino. Si è registrato un boom di adesione con persone provenienti da ogni parte della Campania: Napoli, Portici, addirittura Ischia. Al via da oggi anche ad Eboli e ad Acciaroli. Qui il sindaco Pisani ha annunciato il record registrato al centro vaccinale dove sono state, “in poco più di 5 ore, somministrate 90 dosi. Gli operatori del Punto Vaccinale hanno davvero fatto un lavoro straordinario, ha sottolineato il primo cittadino, fissando in circa 3,5 minuti il tempo medio per vaccinazione”. “Abbiamo rivolto particolare attenzione alle persone fragili non deambulanti, somministrando loro il vaccino direttamente in auto! Da oggi riparte la vaccinazione con Astrazeneca .Inoltre, per aiutare ed accelerare il processo di vaccinazione anche di altre aree territoriali della nostra Regione, da oggi, ha annunciato Pisani, presso il punto vaccinale di Acciaroli sarà possibile somministrare il vaccino ASTRAZENECA anche agli over 60 non residenti nel Comune di Pollica, San Mauro Cilento, Serramezzana e Montecorice. Basta inviare almeno 24 ore prima la copia della propria tessera sanitaria alla mail sindaco@comune.pollica.sa.it o attraverso un messaggio whatsapp al numero 3472961837”. In merito alle vaccinazioni a domicilio da parte dei Medici di medicina Generale sono cominciate , a macchia di leopardo, in alcuni centro del salernitano.