Le novità del Decreto Covid che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare prevedono misure che in modo scaglionato, dal prossimo 26 aprile, con validità molto probabilmente fino al 31 luglio, con una serie di riaperture e novità per gli spostamenti. In merito a questi ultimi, la “certificazione verde” permetterà di spostarsi tra Regioni di colore diverso. Il documento potrà essere cartaceo o digitale. Avrà validità 6 mesi per i vaccinati e per chi è guarito dal Covid. Chi ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino riceverà il certificato dalla struttura che effettua la somministrazione del vaccino, in caso di guarigione dal virus a rilasciare il certificato dovrebbero essere il medico di base o pediatra o l’ospedale. Hanno validità di 48 ore i certificati rilasciati dopo aver effettuato test molecolare o antigenico.

Dal 26 aprile riaprono in zona gialla i ristoranti a pranzo e cena “con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto” mentre dal primo giugno potranno aprire ma solo a pranzo anche i locali che hanno spazi al chiuso. Il coprifuoco rimane dalle 5 alle 22. Inoltre nelle regioni classificate “zona gialla”, dal 15 maggio, sono previste una serie di riaperture: piscine all’aperto, mercati e centri commerciali nei giorni festivi, al via dal primo giugno l’apertura delle palestre e dal primo luglio di fiere, centri termali, parchi tematici e possono tenersi convegni e congressi. Dal 26 aprile sempre in “zona gialla” dovrebbero riprendere a tenersi gli spettacoli nei teatri, nei cinema, nelle sale da concerto, Anche all’aperto solo con posti prenotati ed assegnati in precedenza rispettando le distanze anti covid e le regola di 1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso. Dal 1° giugno si potrà andare a eventi sportivi con capienza degli stadi o palazzetti non superiore al 25%. Per il mondo della scuola, sarebbe prevista una forma flessibile dell’organizzazione dell’attività didattica per le scuole superiori. Anche in zona rossa potrà essere presente in aula un massimo del 75% degli studenti, mentre in zona gialla e arancione la didattica in presenza deve essere garantita “ad almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca”.