Importante webinar al Cicerone dal tema “Investi in te stesso“

“Investi in te stesso” è stato il tema dell’incontro sul web rivolto agli studenti ITIS-IPSIA indirizzi del Cicerone svoltosi nella mattinata di sabato 24 aprile.

L’evento, supportato dalla dirigente scolastica dott.ssa Antonella Vairo, dal responsabile Job Placement prof. Antonio Rosciano e dai docenti dei plessi ITIS-IPSIA, in collaborazione con la dott.ssa Maria Antonietta Aquino, rappresentante zonale della Confesercenti Vallo di Diano, ha permesso agli studenti degli indirizzi ITIS-Sistema Moda e IPSIA di conoscere le realtà occupazionali del territorio. Gli argomenti trattati hanno riguardato le opportunità dei giovani diplomati per accedere al mondo del lavoro, ed in particolare la dott.ssa Aquino ha informato i giovani presenti dei finanziamenti di Resto al Sud, progetto che promuove la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e nuove attività professionali nelle regioni del Meridione. Inoltre si è discusso sui Tirocini, Bonus occupazionali, Apprendistato, Garanzia Giovani, Opportunità di colloqui post-diploma con aziende associate e progetti europei. All’incontro erano presenti anche alcuni rappresentanti di note aziende del Vallo di Diano che hanno interagito con gli studenti presenti ed esposto le loro esperienze in campo imprenditoriale. Tanti gli interventi dei giovani presenti desiderosi di conoscere le reali possibilità di concretizzare i propri progetti e idee in ambito lavorativo. Dagli interventi è emersa l’importanza di costruire forti e durature relazioni, partendo dalla conoscenza reciproca ovvero facendo comprendere alla scuola le richieste delle aziende del territorio e viceversa facendo conoscere alle imprese i programmi scolastici dei diversi indirizzi.

A tal proposito sarà programmato un calendario che prevederà una serie di incontri tra studenti e titolari delle aziende per conoscersi, confrontarsi e costruire insieme nuove competenze funzionali al mondo del lavoro.

Al termine del dibattito la dirigente scolastica Antonella Vairo si è detta soddisfatta dell’esito dell’incontro ed ha dichiarato che, “Oltre alla formazione è fondamentale il coinvolgimento dei giovani nelle realtà lavorativa del territorio affinché possano apprendere le competenze, le abilità non solo tecniche, ma specialistiche. In relazione all’offerta formativa, della scuola in relazione alle attività di Pcto, è importante offrire agli studenti nuove e diverse occasioni e modalità di apprendimento e di confronto”.

Mentre la, rappresentante zonale della Confesercenti Vallo di Diano, dott.ssa Aquino ha espresso che “Investire su se stessi è la strategia vincente per migliorare la qualità della nostra vita, del nostro lavoro e delle nostre relazioni e per raggiungere tale obiettivo occorre individuare gli strumenti migliori per realizzare attività di successo, mediante lo studio finalizzato e programmato dai docenti”.

L’evento è stato curato dall’animatore digitale prof.Antonio Anzalone.