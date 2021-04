FOURMIKE, la simpatia delle giovani “facce di bronzo” valdianesi fa centro anche con Rocco Papaleo

Intraprendenti, curiosi, ironici: sono i ragazzi di FOURMIKE, il canale You Tube che rappresenta una novità davvero interessante nel panorama mediatico del Vallo di Diano. Anche e soprattutto perché gli ideatori sono 4 giovanissimi di Casalbuono nati a fine millennio, amici da quando erano bambini e legati da tante passioni comuni.

L’adolescenza di Umberto, Vincenzo, Biagio e Raffale come quella di tanti coetanei è stata caratterizzata dalla esplosione di YouTube e dei Social, e del settore dell’intrattenimento in generale. Convogliando le passioni che li accomunano in un progetto comune, a giugno 2020, nel primo periodo post lockdown, gli amici si sono messi in gioco, aprendo il canale “FOURMIKE”. Un modo prima di tutto per stare insieme e divertirsi, e poi per confrontarsi con i media del nuovo millennio, soddisfacendo allo stesso tempo le loro curiosità, e coinvolgendo più persone possibili nel loro progetto. Un modo anche per restare legati al proprio territorio, un’ancora con il Vallo di Diano nel momento in cui per loro è iniziato il percorso degli studi universitari. La faccia tosta certo non manca ai ragazzi di FOURMIKE, come dimostrano alcuni divertenti passaggi nell’intervista realizzata a Rocco Papaleo, ultima in ordine di tempo del format “FuorChiacchiere”, che vede nella parte introduttiva un coinvolgente omaggio musicale al suo film forse più famoso, “Basilicata cost to cost”, il cui tema musicale è stato riarrangiato per l’occasione con la collaborazione di Antonella Sole, cantate nonché sorella di Umberto, e di Vincenzo Di Napoli, Tastierista e Chitarrista. Spiazzanti e simpatici anche quando vogliono a tutti i costi rovinare con la panna la Carbonara all’inorridito Daniele Pugliese di Casa Surace, nel loro percorso i FOURMIKE si sono confrontati anche con importanti temi sociali, intervistando Gerardo Melchionda, esponente di rilievo dell’associazione “Libera”. E poi ancora puntate del loro format sono state dedicate a Carlo Pedersoli jr. (Nipote del mitico Bud spencer), al cantante di Sala Consilina Totino Melillo, e a tanti altri temi e personaggi con i quali si è parlato tra le altre cose di attualità, sport, e arte. Con lo scopo, per il momento, di divertire e di divertirsi, offrendo allo stesso tempo spunti di riflessione. Certo, “FourChiacchiere” è un “work in progress”, ma poco importa l’aspetto tecnico del format. Va invece apprezzata la freschezza e l’originalità di questi ragazzi, la voglia di impiegare il proprio tempo in modo costruttivo e propositivo, la volontà di mantenere salde la loro amicizia e le loro radici nel proprio territorio. La loro voglia insomma di dire “noi ci siamo e ci saremo”.