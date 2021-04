“Indennità e turnazione dei lavoratori del reparto Covid dell’ospedale di Polla”: duro documento della Uil Vallo di Diano

La scrivente Organizzazione Sindacale, seppur consapevole del momento drammatico determinato dall’emergenza Covid19, in pieno spirito di collaborazione ritiene opportuno sottolineare ancora una volta le criticità legate alla gestione del personale. Ormai sono mesi che continuiamo a far presente, tramite missive a più riprese che il Personale Sanitario è allo stremo. I lavoratori afferenti alla varie Unità Operative di questo Presidio Ospedaliero con sacrifici personali e familiari, garantisce lo stato di salute a tutti i Pazienti che si sono ammalati e ricoverati.

In particolare il personale Sanitario afferente alla U.O. Medicina Covid19 prima lodati e poi abbandonati a distanza di un anno attendono ancora, così come da indicazione Aziendale, la Premialità Covid19 prevista dalla Delibera Regionale n. 427 del 3 agosto 2020 e che sta suscitando malumore soprattutto tra il personale impiegato in prima linea nella fase emergenziale Marzo –Aprile 2020. Ricordiamo, qualora non ancora chiaro, che la quasi totalità dei lavoratori impiegati nel reparto Covid19 è stato escluso dalla suddetta premialità senza nessuna motivazione valida.

Altro punto cardine, sono le promesse mai attuate e contenute nella richiesta prot.n./2020/238972 del 30 novembre 2020 avente per oggetto “trattamento Personale Covid19”. Ribadiamo ancora una volta il diritto e non un “privilegio” l’ attribuzione dell’ indennità di malattie infettive per il Personale coinvolto nell’emergenza Covid. Anche questo punto, prima promesso e poi non mantenuto.

Tali aspetti su esposti, rendono vano l’appello lanciato in data 23/04/2021 prot n. 0338 dalla Direzione Sanitaria della “chiamata alle armi” degli Infermieri a rendersi disponibili ancora una volta. Riteniamo inammissibile il ricordo esclusivo del “dovere” di questa Direzione mentre da tempo i diritti sono del tutto disattesi e non presi in considerazione

In riferimento ai fatti accaduti nella riunioni de 22 e 26 Aprile 2021, ci preme sottolineare che nessun accordo è stato raggiunto in definitiva per i fatti sotto esposti:

La Direzione Sanitaria non ha proposto nessun metodo, ne tantomeno una bozza di programmazione, anzi ha ribaltato le cariche, chiedendo alle Organizzazioni Sindacali come poter risolvere la problematica personale Covid19. Appare quindi subito evidente che questo tentativo di cambio di ruoli non ha nessun presupposto oggettivo di interlocuzione in quando sarebbe stato, nel rispetto reciproco dei ruoli, avere un accordo su indicazione di chi gestiste il personale e non viceversa. Alla riunione definitiva del 26 aprile in cui si dovevano prendere decisioni importanti ,latitavano la totalità dei partecipanti, che invece alla prima riunione del 22 aprile, erano accorsi numerosi. Tali assenze hanno compromesso l’intento di confronto, non riuscendo a garantire una eventuale proposta o accordo su come intraprendere le varie iniziative al fine di recuperare personale laddove ci fosse carenza, lavandosene letalmente le mani a discapito dei lavoratori, per poi ora voler far ricadere colpe su qualcun’altro.

All’inizio della nuova apertura del Reparto Covid19 (17 novembre 2020) le organizzazioni sindacali avevano raggiunto un accordo, comunicato anche alla Direzione Sanitaria di creare una sorta di personale fisso che a rotazione poteva intercambiare, tra Reparto di appartenenza e Reparto Covid19 . Tale proposta scaturiva da precedente riunione tra Organizzazioni sindacali, Direzione di Presidio e Commissario Emergenza Covid prof. Polverino in cui si stabiliva di creare una nuova unità operativa Covid19, in risposta all’aumento di contagi registrati nei primi periodi di ottobre ( la seconda ondata) di 10 posti letto a bassa/media intensità con un incremento iniziale di personale ,garantito dalla Direzione Asl Salerno, in numero iniziale di 10 unità in modo da non intaccare le unità operative del presidio di Polla (SA). In prima istanza fu presa in considerazione la proposta di personale fisso per poi essere ribaltata e disattesa il giorno dopo, decidendo in autonomia Direzionale di voler optare per una turnazione non regolare di tutto il personale sanitario afferente al P.O. di Polla, con il criterio di ” tutti prima o poi dovevano prestare servizio al Covid19”.

In data 28 Aprile 2021 recependo il malumore dei lavoratori, La nostra Organizzazione Sindacale ha chiesto ed ottenuto un incontro con i Direttore Sanitario del Presidio di Polla, in cui abbiamo ribadito tra le altre cose: Il caos e la gestione che gli ordini di servizio hanno generato, ribadendo e sottolineando con forza che attualmente senza un incremento di personale, soprattutto Infermieristico e Medico da graduatorie in atto (mobilità, avvisi pubblici, ecc ) è impossibile poter garantire contemporaneamente le giuste unità in Medicina Covid19 e nel contempo nelle varie Unita Operative del Presidio di Polla. Che sono stati promessi incentivi economici al personale ,ma che in conclusione non si sono mai realizzati , quindi di intraprendere ogni azione utile a riguardo.



Che a breve , andiamo incontro al periodo estivo e per i già noti problemi di personale ,si rischia nel concreto a non poter concedere i legittimi periodi di ferie al Personale e quindi di mettere in campo, tutte le azioni utili al fine di scongiurare una ipotesi del genere. A dare risposte certe alle varie istanze che provengono dai lavoratori in quando questi ultimi stanno svolgendo il proprio dovere con notevoli difficoltà e con spirito collaborativo e di responsabilità.

L’incontro si è concluso con la disponibilità di risolvere le problematiche nel più breve tempo possibile.

In conclusione, registriamo un tentativo in atto di ristabilire la verità con ricostruzioni artate e fantasiose da parte dei moralisti di turno, i quali si ergono a paladini della giustizia. Si ergono altezzosi, convinti di essere investiti chissà da quale entità di una missione, consacrati al servizio della verità e della giustizia. In realtà, essi si crogiolano nel gusto sottilmente perverso di sparlare degli altri e si guardano bene dall’esaminare con lo stesso rigore la loro coscienza, inebriati come sono, del loro compito di giudici.

Questa Organizzazione Sindacale fa da subito un mea culpa, in quando forse ci siamo fidati molto spesso della parola data, in alcune occasioni abbiamo agito nella speranza del confronto cosa che a lungo andare abbiamo constatato non ha pagato e perché no, abbiamo anche sbagliato in alcuni casi. Ma di sicuro i

lavoratori di questo Presidio non sono certo influenzabili dalle chiacchiere senza riscontro e sapranno, in piena autonomia, essere in grado di distinguere il vero dal falso.

E allora parafrasando una celebre frase e non certo sottraendoci al giudizio esortiamo ai vari portatori di giustizia di guardare piuttosto alla trave che gli acceca!

«Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio di tuo fratello»

UIL FPL VALLO DI DIANO