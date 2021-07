Ottimo bottino di medaglie per la Danza e Ginnastica Kodokan alle Finali Nazionali FGI di Rimini

La “Danza e Ginnastica Kodokan” rientra dalle Finali Nazionali FGI di Rimini con un ragguardevole bottino: un bronzo conquistato da Anna Barone di 9 anni alla classifica assoluta Individuale, poi un argento che l’ha decretata Vice Campionessa Italiana a Corpo Libero per pochissimi centesimi, quarto posto alla fune e decimo alla palla. Sara Trotta, di 10 anni ha mantenuto per due giornate intere di gara il secondo posto parziale a Palla, poi nella Finale è arrivata nona e dodicesima nella generale su 117 ginnaste. Chiara Patera centra la Finale, dopo una qualificazione un po’ incerta, credendoci fino alla fine è ottenendo il 10^ posto alla Palla su ben 162 partecipanti. Finale anche per la squadra formata da Siria Giallorenzo, Grazia Dorotea Reina, Melany Tardugno e Michela Stefania Izzo che nella gara di qualificazione arrivano ottave, peccato poi in Finale si classificano al 19°posto. Bene anche per le ginnaste che per pochissimi decimi dalla decima non si qualificano per la Finale: Annamaria Carucci 12^ a Palla (11^ per punteggio) su 192 atlete; Vincenza Marmo 13^ a cerchio (10^ per punteggio); Katrin Scaffa, Veronica Petrone, Silvia Verrastro e Alice di Benedetto. “Sono soddisfatta e orgogliosa delle mie ginnaste, afferma l’istruttrice Rosaria Bruno, per i risultati raccolti in campo Nazionale, dove erano presenti più di 3.000 partecipanti: tutte le ginnaste hanno ben figurato con ottime prestazioni! Dal 20 al 23 luglio la Danza e Ginnastica Kodokan sarà impegnato in uno stage di Ritmica nella propria palestra con ginnaste provenienti anche da altre regioni. In contemporanea alle gare di Rimini, Filomena Marmo, Laura Barone e Vincenza Marmo sono state impegnate ai Collegiali Regionali Gold a Napoli accompagnate da Piera Villapiana accompagnava con Germana Germani e Alice Capozzucco.