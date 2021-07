Quattro cuccioli rischiano la vita sotto un container, salvati dai volontari a Casalbuono

Una chiamata d’aiuto e parte la macchina della solidarietà. Quattro cuccioli intrappolati sotto ad un container sono in salvo grazie alla cooperazione tra “Qua la zampa effe ODV” di Amanda Cozza, due cittadini sensibili, la veterinaria Salluzzi e il servizio di accalappiamento della ASL. La vicenda è accaduta a Casalbuono. Rimasti intrappolati sotto a un container dove la mamma – una piccola cagnolina randagia di Casalbuono – li accudiva, quattro cuccioli di cane hanno rischiato la vita. La piccola mamma è stata trovata morente e non ha più potuto accudirli. I volontari di Qua la zampa effe odv e i cittadini si sono messi subito alla ricerca dei cuccioli. Individuati grazie al suono del loro pianto, il recupero non è stato affatto facile. La tana era ubicata sotto ad un container e ci sono volute ore per riuscire a raggiungerli costruendo un sistema di manici e retini per poterli portare in salvo. Preziosa la collaborazione di due ragazzi sensibili che hanno fattivamente lavorato al recupero. Sopraggiunto a dare una mano anche il servizio di accalappiamento della ASL.

I cuccioli sono stati presi in carico da Qua la zampa effe odv e dopo lo svezzamento e le profilassi sanitarie saranno affidati.

“Per evitare il ripetersi di situazioni di grave pericolo -scrivono dall’associazione – ricordiamo a tutti i cittadini che i cani abbandonati vanno segnalati alla polizia municipale, al servizio veterinario dell’Asl ed ai volontari per poter porre in atto le opportune azioni. Ricordiamo inoltre l’importanza della sterilizzazione dei cani di proprietà. Un cane è per sempre e non va adottato in base al desiderio del momento ma pensando a come cambierà la vita familiare per i 15 anni a venire, se si ha tempo e risorse adeguate per occuparsi dei suoi bisogni e delle sue esigenze”.