Al via la stagione della Salernitana: iniziato il precampionato con vista serie A

E’ partita ufficialmente la stagione atletica per la Salernitana in vista della serie A e dopo le note vicende legate al trust e alla cessione della società. Arrivati ieri sera nel ritiro di Sarnano, gli uomini sotto la direzione dell’allenatore Castori hanno sostenuto il primo allenamento.

Dopo una prima parte in palestra, i granata sono stati divisi in due gruppi. Gli under sono andati in campo con l’allenatore e i suoi collaboratori, mentre il resto della truppa è rimasto nel palasport per la seduta atletica. I gruppi si sono poi invertiti, con Castori che ha potuto dare le prime indicazioni e ricevere indicazioni dall’alto grazie anche all’ausilio di un drone per monitorare i movimenti della squadra.

L’unico assente all’allenamento è stato Karo, mentre Djuric ha eseguito lavoro differenziato. Seduta individuale invece per Casasola, che è in attesa del secondo tampone per potersi aggregare ai compagni.

Entra dunque nel vivo la nuova stagione della Salernitana, con una squadra ovviamente incompleta e con il mercato che di fatto ancora non è cominciato. Castori attende le mosse della società, ma intanto è già in campo per preparare il campionato che verrà sulla panchina granata. Dopo le fatiche in palestra e sul terreno di gioco, prima escursione per la truppa granata: relax tra selfie e sorrisi in località “Cascatelle”, con una escursione rinfrescante culminata con un bagno nel fiume.