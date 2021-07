Fu annunciato come rinforzo di Chirurgia a Polla, dopo tre mesi il medico non c’è più. De Filippi verso la direzione sanitaria

Il 2 aprile è stato annunciato in pompa magna l’arrivo di un nuovo chirurgo nel reparto di Polla per rinforzare numericamente la Chirurgia diretta dal responsabile Nasto. Lo annunciarono amministrazioni ospedaliere e comunali e i vertici politici valdianesi per rimarcare come l’ospedale “Luigi Curto” di Polla, nonostante le carenze di medici, non era abbandonato. Anzi.

Sono passati pochi mesi e quell’unità medica in più, in un reparto che è tornato a effettuare operazioni importanti e numeri consistenti, non c’è più. Il chirurgo in questione, vincitore di un altro concorso, ha, in questo momento un solo turno, e a breve non ci sarà più nella turnazione. Restano quindi gli stessi medici prima dell’annuncio in pompa magna.

Era una toppa, annunciata non come tale, che è svanita in poco tempo. Il tutto in un ospedale che restano ancora orfano del direttore sanitario, dopo lo spostamento di Mandia a Rio Nero. Dovrebbe arrivare a breve il suo sostituto, voci indicano Umberto di Filippo, attualmente direttore sanitario a Oliveto Citra, come sostituzione pro tempore (circa sei mesi), in attesa, probabilmente dopo le elezioni, di una soluzione definitiva, quanto necessaria sulla guida del Curto.