Si ribalta autogru: operaio scaraventato sugli scogli. Grave incidente sul lavoro a Minori

Grave incidente sul lavoro ieri a Minori che ha lasciato con il fiato sospeso cittadini e soccorritori per le sorti di un operaio il quale mentre era a lavoro sul cestello è stato scaraventato sugli scogli. L’uomo era insieme ad un collega che si trovava all’interno della piattaforma mobile della ditta per cui lavorano e che sta stava eseguendo interventi di manutenzione straordinaria alla muraglia di sostegno della Statale 163 Amalfitana. L’autogru, per cause in corso di accertamento si è ribaltata, scaraventando l’operaio sulla scogliera. Per i medici del 118 è stato impossibile raggiungere il ferito da terra. Si è reso, infatti, necessario l’intervento via mare. Sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico, Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera. Richiesto l’intervento di un elicottero per trasferire l’operario con politraumi in ospedale. Operazioni di soccorso particolarmente complicate per il luogo in cui è accaduto l’incidente. L’altro operaio all’interno del mezzo ha riportato anche lui diversi traumi ma non gravi. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto sembra che l’autogru non fosse ben ancorata al suolo e che probabilmente il cedimento di uno dei quattro pistoni ne avrebbe provocato il ribaltamento non avvenuto del tutto, fortunatamente, solo perchè il braccio meccanico del mezzo si sarebbe incastrato nel roccia evitando, così, il ribaltamento totale del mezzo pesante. Traffico in tilt per diverse ora. Le operazione di rimozione del grosso mezzo e gli accertamenti utili alle indagini hanno richiesto la chiusura dall’arteria.