Sassano, inaugurata Pet House. Tra i servizi: lavaggio, toelettatura, benessere animale, asilo dog, pet taxi e bagno Ofurò

L’amore, quello vero per gli animali ed il loro mondo, lo studio e la passione per questo settore hanno portato una coppia di giovani sposi Rosario Trotta e Patricia Moreira Coelho ad aprire un negozio dedicato alle esigenze degli amici a quattro zampe, nel paese in cui la coppia vive, Sassano. La dolcezza di Patricia e la simpatia di Rosario, unite alla loro professionalità e al dialogo sempre aperto hanno permesso che il loro sogno si trasformasse in realtà. Nel pomeriggio di sabato scorso, infatti, a Silla di Sassano, Rosario e Patricia hanno inaugurato la loro attività: Pet House, un vero e proprio Centro per gli amici a quattro zampe. Al taglio del nastro era presente il sindaco del paese Domenico Rubino, oltre che amici e parenti dei proprietari che hanno voluto condividere con loro, nel rispetto delle normative anti-covid, grazie anche all’ausilio dell’Associazione di Pubblica Assistenza ANPAS Vola Sassano, questa emozionante esperienza. Tantissimi ed innovativi i servizi offerti da Pet House di Patricia e Rosario: articoli per animali domestici, mangimi, lavaggio e toelettatura, benessere animale, asilo dog, pet taxi ed anche una vera e propria novità il bagno Ofuro’.

Si tratta di un metodo di rilassamento e riabilitazione che migliora la circolazione sanguigna, accelera il metabolismo e aiuta ad eliminare le tossine. È consigliato in caso di stress, agitazione, dolore e contrazioni muscolari, contusioni e problemi osteoarticolari di cani e gatti, costituendo così un’ottima risorsa complementare alla fisioterapia. Attraverso l’utilizzo di cristalli da bagno composti da oli essenziali, il bagno ofuro promuove anche un’aromaterapia che è complementare ad altre terapie convenzionali o alternative, con l’utilizzo di sostanze aromatiche naturali che donano benessere. L’aromaterapia può essere utilizzata per cambiamenti come tristezza, ansia, depressione e problemi di salute in generale. Patricia e Rosario, stanno impiegando tutte le loro forze per ricambiare la fiducia posta dai loro clienti, cercando in ogni modo di appagare i loro amici a quattro zampe con prodotti di qualità, in grado soddisfare qualsiasi necessità e palato. L’obiettivo principale di Pet House è la sincerità e l’amore verso gli amici a quattro zampe, ma anche e soprattutto la professionalità, acquisita da Patricia, tesserata alla Federazione Nazionale Toelettatori, grazie a numerosi corsi e attestati conseguiti sia in Brasile che in Italia, con professionisti della toelettatura e dell’estetica di cani e gatti.

Pet House è una vera e propria casa accogliente per gli amici a quattro zampe: un ampio spazio dedicato alla vendita di cibo di alta qualità per cani e gatti dove si potrà trovare la disponibilità di Rosario che saprà consigliare la clientela nella scelta del prodotto giusto per il proprio piccolo amico, articoli da regalo, molti dei quali realizzati minuziosamente a mano da Patricia, una sala dedicata alla pulizia, al lavaggio e al taglio, un’altra grande area dedicata al benessere con il bagno Ofuro dove vengono utilizzati prodotti delicati e di qualità, per i più vanitosi è disponibile un’area selfie, dove dopo i vari trattamenti i proprietari di cani e gatti possono immortalare il momento con una foto ricordo, uno spazio sicuro dove i teneri amici possono essere accuditi dalla mattina alla sera grazie al servizio asilo dog e non per ultimo il servizio pet taxi per andare incontro alle esigenze della clientela spesso impossibilitata per motivi lavorativi a spostarsi e a raggiungere Pet House. Un operatore specializzato, infatti, si recherà direttamente presso le proprie abitazioni e provvederà a trasportare gli animali direttamente presso il Centro ed offrire i tanti servizi e tutto l’amore che Patricia e Rosario possono dargli. Una bella realtà quella inaugurata ieri a Sassano, soprattutto in un momento come questo che l’intero mondo sta vivendo a causa del Covid, una speranza, una ripartenza, un sogno in cui Patricia e Rosario hanno creduto ora è realtà.