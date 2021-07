Controlli dei Carabinieri nel potentino: 17 persone denunciate. Diversi alla guida ubriachi

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, continua i controlli sulle strade del potentino. Nell’ambito delle verifiche i Carabinieri dei rispettivi Comandi Stazione e Compagnia hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 17 persone, responsabili di violazioni di carattere penale in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale, sequestrando, tra l’altro, 1 pistola “scacciacani”, 2 coltelli e oltre 90 grammi di droga, di varia tipologia. Sono state ritirate 8­ patenti di guida. In particolare, nel corso dei controlli alla circolazione stradale a Vietri di Potenza, un 56enne, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di una pistola “scacciacani”, cal. 6, priva di tappo rosso, completa di caricatore con proiettili, nonché altre munizioni dello stesso calibro. Il tutto è stato sequestrato. A Pietragalla, Potenza, Terranova di Pollino e Noepoli, 5 persone sono state trovate alla guida in stato di ebbrezza alcolica.A tutti è stata ritirata la patente. A Barile e Senise, un 30enne ed una 42enne, in diverse situazioni, colti in evidente condizione di alterazione psicofisica, si sono rifiutati di sottoporsi ad accertamento tossicologico. La patente di guida è stata loro ritirata. A Melfi, un 35enne, il quale, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura privo di patente, poiché revocata per carenza di requisiti morali in relazione alla suddetta misura. Ancora a Barile, un 46enne, che è stato trovato alla guida di autovettura senza patente, poiché revocata, a Senise, un 41enne, in quanto è risultato in possesso di documenti di guida contraffatti, posti sotto sequestro.

Inoltre, durante i vari servizi sul territorio, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. A San Severino Lucano, un 46enne, poiché, all’esito di perquisizione personale e domiciliare a suo carico, è stato trovato in possesso di 78 grammi di “hashish”, riposti all’interno di tre involucri di cellophane, 15 grammi di “marijuana” e 228 semi di “canapa indiana”. La droga rinvenuta è stata sequestrata. A Potenza, un 45enne, il quale, fermato a piedi e sottoposto a perquisizione personale, è stato sorpreso con un coltello a serramanico, senza giustificato motivo. L’arma impropria è stata sequestrata. A San Nicola di Melfi, un 39enne, denunciato poichè a seguito di un sinistro stradale autonomo e dopo essere stato sottoposto ad accertamenti, è risultato positivo all’uso della “cocaina” e dei “cannabinoidi”. Il documento di guida è stato ritirato. A Melfi, un 21enne, il quale, dopo un incidente stradale con feriti e dopo essere stato sottoposto ad esami clinici, è risultato positivo ai “cannabinoidi”. La patente di guida gli è stata ritirata. Infine a Viggiano, un 28enne extracomunitario, fermato mentre era per strada a piedi, è risultato sprovvisto dei documenti di riconoscimento, oltre che attestanti il suo regolare soggiorno sul territorio dello Stato italiano.