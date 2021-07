Controlli dei Nas nei centri di sanità mentale della provincia di Salerno: trovati farmaci scaduti a Contursi

Ispezioni dei carabinieri del Nas in provincia di Salerno nell’ambito di un’operazione che ha riguardato 536 strutture della sanità mentale in Italia. Le verifiche – come riposta la Città – nel Salernitano condotte dai militari del nucleo antisofisticazione e sanità hanno riguardato i centri di salute mentale di Scafati, Angri, Cava de’ Tirreni, Battipaglia, Agropoli e Contursi terme, oltre all’Rsa psichiatrica di via Bastioni a Salerno.

Nel centro di salute mentale di Agropoli sono state riscontrate irregolarità: sporchi alcuni ambienti, la medicheria in condizioni critiche, diversi locali in completo stato di abbandono. Evidenti i segni di deterioramento delle pareti. Da queste constatazioni la decisione dei militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Salerno di far intervenire i vigili del fuoco per una verifica statica del centro e garantire che non fossero in pericolo operatori e ospiti, con esito non negativo. A Contursi Terme, invece, sono state trovate una ventina di scatole di cortisonici e antibiotici scaduti conservati nella struttura. Negli altri centri di salute mentale sono state riscontrate deficienze nelle attrezzature essenziali delle medicherie, in alcuni c’erano delle macchie di umidità e quasi tutti i frigoriferi per la tenuta dei medicinali avevano il termostato rotto, non consentendo, così la verifica della temperatura di conservazione dei prodotti farmaceutici.