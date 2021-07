Il ministro Carfagna incontra i sindaci della provincia di Salerno: “Bellissima e proficua discussione”

“Una bellissima discussione con quasi cento sindaci della provincia di Salerno: ho spiegato i molti interventi previsti dal Pnrr per quell’area e ho ascoltato i loro suggerimenti e le loro proposte. Un grande grazie a tutti, al consigliere Giuseppe Ruberto e specialmente all’on. Luigi Casciello che ha organizzato l’incontro. Salerno è la mia città, il posto che ho nel cuore: è importante sapere che in tanti stanno già rimboccandosi le maniche per utilizzare le opportunità di sviluppo offerte dal Piano di Ripresa”: è il commento del ministro per il sud e della Coesione territoriale, Mara Carfagna in merito all’incontro che si è tenuto ieri. All’incontro hanno partecipato, virtualmente, un centinaio di amministratori, tra loro anche il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, i primi cittadini di Roscigno, Pino Palmieri, di Sapri, Antonio Gentile, e altri ancora.

“È stata una giornata importante: incontro particolarmente partecipato dei Sindaci della Provincia di Salerno – ha commentato Giuseppe Ruberto -, Quando l’onorevole Gigi Casciello mi ha chiesto di affiancarlo in questa iniziativa, con il collega Consigliere provinciale Valerio Longo, oggi assente per motivi familiari, non ho avuto dubbi: iniziativa da sostenere perché mai come in questo momento una sinergia tra i Sindaci, i Territori e il Governo è indispensabile. La sfida è partita. Possiamo vincerla anche nella nostra provincia. Sono orgoglioso di questa giornata nel segno della politica buona e concreta. Grazie al Presidente della Provincia e ai Sindaci per la partecipazione. Grazie al Ministro Mara Carfagna per la preziosa disponibilità e all’ on. Gigi Casciello per l’organizzazione.