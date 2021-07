Tribunale, la solita confusione per non cambiare niente? Geppino D’Amico ricorda Vincenzo Romano

Momento decisivo per il Tribunale di Sala Consilina? Se la politica continua a proporre le soluzioni più diverse in ordine sparso, probabilmente no: in questa “comoda” confusione tutto rischia di restare com’è. Su questo tema si focalizza il bilancio settimanale di Geppino D’Amico, che rivolge anche un sentito omaggio al ricordo dell’ex sindaco di Polla Vincenzo Romano.

In questi giorni la riforma della giustizia, attesa da oltre 30 anni, è al centro del dibattito dentro e fuori del Parlamento tra chi difende il disegno di legge approvato dal Governo e chi minaccia le barricate. L’argomento, già di per sé delicatissimo, interessa anche il nostro territorio in quanto si spera che nel provvedimento finale possa trovare posto anche la revisione delle circoscrizioni giudiziarie in modo da rimuovere la scellerata decisione del duo Severino-Birritteri con la quale fu decretata la chiusura di 27 tribunali di provincia tra i quali Sala Consilina, Ariano Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi, Melfi ed Eboli (sezione staccata del tribunale della città capoluogo).

Ormai è pacifico: la riforma del 2013 è stata un fallimento e i problemi che i due artefici del provvedimento, chiudendo i tribunali, pensavano di risolvere in tema di risparmio e di funzionalità si sono ulteriormente aggravati. In pratica, il rimedio si è dimostrato peggiore dei mali che si volevano guarire. Da 8 anni il Vallo di Diano continua a chiedere il ripristino del tribunale e l’ultima speranza è proprio nel provvedimento in discussione nel Parlamento. Il vero problema è rappresentato dalla varietà di proposte messe in campo da diversi esponenti politici che, però, viaggiano in ordine rigorosamente sparso. C’è chi insiste nel proporre il tribunale del Parco, idea che ne Vallo di Diano non piace a nessuno; c’è poi l’on.le Federico Conte, il quale nel corso di un recente question time in Commissione Giustizia della Camera ha sostenuto la necessità di dare vita ad un tribunale che veda insieme Eboli e la Valle del Sele, Vallo della Lucania e il Cilento, Vallo di Diano e Golfo di Policastro, senza però indicare la sede del presidio. E questo nel Vallo, più volte buggerato in passato, suscita non pochi dubbi e sospetti. Non mancano quelli che, come il senatore Castiello e il deputato Piero De Luca, propongono il ripristino del presidio di Sala Consilina. È troppo chiedere ai politici, agli amministratori ed agli avvocati del Vallo di Diano di sedersi intorno ad un tavolo ed uscirne con una richiesta unitaria? Magari invitando il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, anche alla luce della proposta del consigliere regionale Corrado Matera!

Non dimentichiamo che il Vallo di Diano è il territorio che sta pagando il prezzo più alto per l’assenza di un presidio giudiziario e questo non lo diciamo solo noi. Alla luce delle recenti notizie di cronaca che hanno evidenziato la permeabilità nei Comuni del Vallo di Diano di fenomeni gravissimi di illegalità, si impone una coraggiosa presa di posizione a tutela del Territorio che essi rappresentano. La situazione è grave e può solo degenerare. I cittadini

del Vallo di Diano chiedono giustizia e tutela del proprio territorio, che non può non passare attraverso la restituzione del mal tolto, frutto di un disegno di legge legislativo frettoloso, fallace, anti economico, e causa della sofferenza di un’intera area geografica abbandonata a se stessa. Ora è il momento di scelte decise e decisive.

Un mese fa ci lasciava Vincenzo Romano. Docente di diritto negli Istituto Scolastici Superiori, è stato sindaco di Polla dal 1970 al 1990 quando decise di non riproporre la propria candidatura. Di grande cultura umanistica, ottimo oratore, allievo del prof. Alfonso Tesauro, fervente cattolico (oltre alla laurea in Giurisprudenza aveva conseguito anche quella in Scienze Religiose), ha dovuto gestire il dopo terremoto. Posso dire di conoscerlo da sempre. L’ho incontrato l’ultima volta a fine aprile nella sua abitazione dove mi ero recato per ritirare un ricordo di Rocco Giuliano, il suo successore, da inserire in un opuscolo commemorativo. Mi consegnò il suo scritto intrattenendomi a lungo per parlare di politica ma anche di storia del Vallo di Diano. A testimonianza della sua onestà intellettuale mi piace ricordare una frase che ripeteva sempre. Nel 1970 l’incarico di sindaco spettava al candidato con il maggior numero di voti ottenuti, il dottore Giosi Roccamonte, il quale però rinunciò proprio in favore di Romano. In ogni circostanza, pubblica o privata, Romano ribadiva: “Ringrazio Giosi Roccamonte che mi ha fatto sindaco”. Tre anni fa, in occasione della intitolazione dell’aula magna dell’ospedale di Polla al sen. Roccamonte, gli chiesi se potevo ricordare la sua frase; la risposta fu immediata: “Non puoi; devi dirlo”. In un’epoca in cui la riconoscenza sembra essere sempre più il sentimento della vigilia, il gesto di gratitudine di Vincenzo Romano merita il massimo rispetto.

