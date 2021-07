Covid. Nuova ordinanza di De Luca:, mascherina all’aperto, movida e viaggi. Le novità

Nuova ordinanza del Governatore Campano Vincenzo De Luca. La nuova ordinanza proroga fino al 31 agosto in Campania l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Il dispositivo, inoltre, propria a che le misure e le regole in scadenza relative all’utilizzo di dispositivi di protezione individuali e alla vendita di alcol e aggiorna alle direttive che scatteranno dal 6 agosto sul territorio nazionale le disposizioni relative agli spettacoli e ai controlli all’aeroporto di Napoli Capodichino.

OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO.

Dal 1° agosto al 31 agosto disposto “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’esterno in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti”. L’utilizzo delle mascherine “resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato, ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”.

VENDITA DI BEVANDE CON ASPORTO

Confermato fino al 31 agosto in Campania il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche dalle ore 22 alle ore 6. Sarà quindi vietata per tutto il mese di agosto la “vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici”; è fatto inoltre “divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali”.

Ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante, nonché agli altri esercizi di ristorazione, “la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli”. L’ordinanza ribadisce il divieto di “affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

SPETTACOLI

Lo svolgimento di spettacoli, concerti ed eventi pubblici e aperti al pubblico in Campania sarà subordinato alla definizione e all’adozione “da parte delle competenti autorità” delle misure “idonee a scongiurare assembramenti e altre situazioni di rischio sanitario anche nelle aree limitrofe al luogo di svolgimento e ad assicurare i relativi controlli”.

Le “misure e specifiche prescrizioni” necessarie per lo svolgimento di eventi pubblici saranno “da individualizzare sulla base delle concrete caratteristiche dei luoghi e dei singoli eventi, idonee a scongiurare assembramenti ed altre situazioni di rischio sanitario”.

VIAGGI

È obbligatorio per tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli attraverso voli,diretti o di transito, dai Paesi per i quali l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 luglio 2021 nonp reveda l’obbligo di isolamento fiduciario all’arrivo, di sottoporsi ai controlli, anche a campione, organizzati dall’USMAF in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la Protezione Civile regionale e con il supporto dell’ASL NA 1.