Sala Consilina, dopo gli aumenti della TARI maggioranza in fibrillazione. Giovedì “resa dei conti” con Galiano?

Non è stato un passaggio indolore per la maggioranza consiliare di Sala Consilina quello delle nuove tariffe della spazzatura. L’aumento della TARI di circa il 45%, approvato sabato scorso nel Consiglio Comunale disertato dalle opposizioni, ha lasciato strascichi e causato malumori nella compagine guidata dal Sindaco Francesco Cavallone.

Nella quale, va detto, già da un po’ di tempo non erano certo rose e fiori: voci di dissidi e dissapori interni circolavano già da diversi mesi, anche se fino ad ora potevano essere inquadrati come conseguenze della normale dialettica amministrativa. Ma dopo Il Consiglio Comunale di sabato, e soprattutto dopo l’approvazione della TARI, i già fragili equilibri precedenti sembrano difficili da mantenere. A dare fuoco alle polveri è stata la scelta di Michele Galiano di non votare l’aumento della TARI. L’Assessore alla Scuola ha infatti preso parte al Consiglio Comunale, ma abbandonato l’aula al momento del voto, e quindi non ha avallato il provvedimento. Decisione che non è stata presa bene in particolare da alcuni esponenti della Maggioranza, che da sabato è in fibrillazione. Una brutta gatta da pelare per il sindaco Francesco Cavallone, al quale non sono mancate sollecitazioni per prendere provvedimenti nei confronti di Galiano. Tra i sostenitori di questa tesi in prima fila c’è il Consigliere Tonino Lopardo, che si è detto addirittura pronto a dare le sue dimissioni. “Quando si amministra -è il concetto ribadito da Lopardo- le responsabilità vanno assunte da tutti e non ci si può esimere”. Lopardo è stato al momento l’unico ad uscire allo scoperto, ma sotto traccia i malumori sono diffusi. Giovedì si preannuncia dunque infuocata la riunione della maggioranza programmata per affrontare e dirimere la questione. E non sarà semplice per il sindaco Cavallone fare il pompiere e gettare acqua sul fuoco. Intanto Galiano, da noi interpellato, preferisce non commentare quanto sta accadendo. Ma si dice sereno, e impegnato a lavorare per cittadini di Sala Consilina.