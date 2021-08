Caldo e afa sulla Campania: dopo un break, ritornano i 40 gradi. Giuseppe Stabile: “Estati anomale, sempre più africane”

Nelle ultime 24 ore l’anticiclone africano ha fatto un passo indietro consentendo l’inserimento di aria più fresca sulla nostra regione che ha determinato un consistente calo delle temperature. I valori si sono riportati pressoché in linea con la media stagionale in un contesto peraltro prevalentemente asciutto. “Dunque, specifica il tecnico Meteorologo, Giuseppe Stabile, nessun cambio di circolazione così come era stato preannunciato ma solo un break utile a darci un po’ di sollievo dopo la persistente ondata di calore. Caldo che tornerà in maniera veemente, sottolinea il tecnico meteorologo di “MeteoGiuliacci.it” , poiché l’anticiclone africano mostra segnali di robustezza ed è pronto ad espandersi con prepotenza verso la nostra penisola. In modo particolare, da domenica 8 agosto, ci sarà un aumento delle temperature con valori che si attesteranno ben al di sopra dei 30 gradi. Dalla prossima settimana, in Campania, l’ondata di caldo tenderà ad intensificarsi con temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi nelle aree interne. Aumenterà il tasso di umidità nelle aree in prossimità della costa.

Martedì 10 agosto, come si vede dalla cartina, sono riportate le anomalie termiche previste a circa 1500 metri di altitudine. “L’estate che stiamo vivendo, aggiunge Giuseppe Stabile, con valori prossimi a 40 gradi centigradi che si registrano in più giornate consecutive indicano che siamo in presenza di una situazione che non appartiene certamente all’estate Mediterraneo durante la quale, in situazioni normali, è governata dalla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre con cieli limpidi e tersi e temperature massime comprese tra i 27 e i 30 gradi, con rare punte di 31-32 gradi centigradi con qualche temporale pomeridiano a garantire un ricambio d’aria. Da qualche decennio le nostre estati hanno assunto caratteristiche sempre più africane con un caldo eccessivo, aria irrespirabile che nuoce gravemente alla salute in particolare bambini e agli anziani”