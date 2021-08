Quando l’arte nasce “in quarantena”: Catherine Guida sul prestigioso Catalogo edito da Mondadori e Tgcom 24

Senza la quarantena la sua opera “Gioia Etnica” non sarebbe stata pubblicata sul catalogo più prestigioso dell’anno, edito da Mondadori in sinergia con Tgcom24. Perché artisti si nasce, ma a volte servono alcune congiunzioni astrali per fare dell’arte la propria scelta di vita: e paradossalmente è stata la quarantena il fattore di innesco “artistico” nel caso di Catherine Guida.

La 22enne di Scario nel periodo della pandemia ha deciso di esorcizzare le Zone Rosse e l’ansia causata dal contesto generale dedicandosi alla pittura, completamente da autodidatta. Prima un dipinto del suo ragazzo, poi della mamma e degli altri familiari. E così un po’ alla volta -grazie anche al gradimento riscontrato- dalla quarantena germoglia la consapevolezza di un talento che la stessa giovane del Golfo di Policastro non pensava di avere. Catherine pubblica un suo autoritratto e alcuni dei suoi quadri sui social, quasi per gioco, ed ecco che fioccano le richieste: da Milano, Napoli, Senigallia, Roma, Salerno ma anche dalla Spagna, perché il web come l’arte non ha confini. A questo punto Catherine si mette alla prova: e grazie alla rivista siciliana ArtNow arriva il premio come artista dell’anno 2020, la pubblicazione della sua opera “Sguardo materno” sul primo numero del 2021, e poi addirittura una video esposizione a Palermo. E il crescendo continua: 7 opere pubblicate sulle pagine del libro Sfumature e il Premio Mercurio d’Oro per le arti Visive conferito della galleria Artexpò di Milano. Ultima in ordine di tempo la partecipazione al prestigioso catalogo “Arte in quarantena”, edito da Mondadori in sinergia con Tgcom 24. Il catalogo segue la scia dell’omonima rubrica realizzata da Tgcom 24 all’inizio della pandemia a marzo 2020, un format nato per portare l’arte nelle case delle persone quando i luoghi della cultura erano chiusi. Allo stesso modo, il libro presenta le opere di chi ha cercato di combattere la solitudine con parole e immagini di speranza. Nuovi talenti del panorama artistico insieme ma anche grandi star italiane e internazionali. Il catalogo verrà presentato in tutta Italia e all’estero. Catherine si è iscritta all’Accademia di Belle Arti di Napoli, e indubbiamente la quarantena ha cambiato la sua vita. “Ogni opera per me è una gioia -conferma- e dipingere mi rende felice come una bambina”. Il suo è uno stile profondamente personale, nel quale utilizza la psicologia del colore per comunicare e generare emozioni in chi guarda. Già tante soddisfazioni, ma Catherine è appena all’inizio del suo percorso artistico: e tutto grazie alla quarantena.