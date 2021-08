Operazione “Shamar”. Il Comitato Resta acquista le balle di fieno ad Atena Lucana: “Pericolo inquinamento e nessun intervento, paghiamo noi per il bene comune”

All’indomani dell’inchiesta “Shamar” sullo sversamento di rifiuti nel Vallo di Diano (con sette arresti) è sorto – soprattutto a opera dell’unione studenti Vallo di Diano – il comitato Resta. Un insieme di persone, associazioni, esperti del settore per tutelare il territorio e fare da vedetta. In un recente video, “Non raccontateci balle”, il Comitato ha chiesto: “Siamo sicuri di aver fatto di tutto – la domanda è rivolta ai cittadini e alle istituzioni – affinché il fieno prodotto interessata dall’inchiesta finisse nella catena alimentare?”. Nell’indagine portata avanti dalla Dda di Potenza tra i territori coinvolti – e sottoposti a sequestro -, c’è una vasta area ad Atena Lucana. L’amministrazione comunale guidata da Luigi Vertucci per questo motivo ha risposto attraverso i canali social. “A maggio in previsione del raccolto l’amministrazione comunale ha incontrato i proprietari dei terreni vicini alla zona interessata dallo sversamento, invitandoli a non usare il fieno per evitare che entrasse nella catena alimentare. Ad oggi i proprietari dei terreni che hanno provveduto a pulire il terreno, creando le balle di fieno, lo hanno fatto nell’ottica della prevenzione di anti incendio come da ordinanze regionali e comunali”. Un imprenditore del posto ha comunque acquistato circa trenta balle di fieno presenti sui terreni per “bloccarle” ed evitare anche la possibilità che vengano usate come cibo per animali.

Il Comitato oggi ha pubblicato una nuova nota:

“Dopo gli appelli di indagine, le richieste di rimozione e le denunce di RESTA, le balle di fieno sono ancora nei terreni immediatamente prossimi agli sversamenti portati alla luce dall’operazione Shamar. Se, come da risposta del Comune di Atena Lucana, “la Legge non ammette scorciatoie” e la rimozione delle balle è prematura, noi non ammettiamo che la risposta delle istituzioni e la lotta all’avvelenamento delle nostre terre e dei nostri corpi segua dei tempi che siano altro che emergenziali. Tant’è che le motivazioni sostenute dal comune non sono state avvalorate da nessuna documentazione, come si può constatare consultando l’albo pretorio online del comune di Atena Lucana. Non avendo visto, negli scorsi giorni, provvedimenti formali abbiamo acquistato, come RESTA, buona parte del fieno presente nel sito (tutt’altro che in ottemperanza alle normative anti-incendio) affinché non venisse inserito nella catena alimentare. È un gesto che vuole avere una ricaduta simbolica, ma anche attenzionare le nostre istituzioni a non lasciare nel dimenticatoio la questione inquinamento e devastazione ambientale Avere avuto facile accesso all’acquisto sta ad indicare come l’azione dell’amministrazione comunale non ci sia stata o non sia stata quanto meno chiara. Oltre a marcare l’assenza totale degli altri comuni. Ancora una volta siamo noi a pagare, ma non decidiamo di farlo con la nostra salute! Non permetteremo l’immissione di veleni nella nostra catena alimentare, a tutela di tutte lə lavoratorə agricolə che non hanno visto alcun indennizzo, e con la richiesta che il Comune si occupi finalmente dello smaltimento delle balle di fieno e che vengano resi noti i risultati del carotaggio effettuato dall’ARPAC su quel terreno. Perché crediamo che la risposta a questo sistema predatorio e distruttivo parta dal riappropriarci collettivamente della nostra terra e interessarci finalmente alla prospettiva che vogliamo per il nostro territorio”.