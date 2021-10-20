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Scuole Sant’Arsenio, al via mensa scolastica il 25 ottobre

di · 20/10/2021

A SANT’ARSENIO, LA REFEZIONE SCOLASTICA AVRA’ AVRA’ INIZIO IL 25 OTTOBRE 2021

I PREZZI DEI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 SONO I SEGUENTI:

SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI, CON SCONTO DEL 30%, PER I NUCLEI FAMILIARI D1SAGIAT1 CON DICHIARAZIONE ISEE INFERIORE E FINO A C. 12.000,00. L’AGEVOLAZIONE POTRÀ ESSERE CONCESSA ESLUS IVAMENTE IN FAVORE DI QUEI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI I CUI COMP ONENTI RISULTINO IN REGOLA CON I VERSAMENTI DI IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVAMENTE AI SERVIZ I EROGATI DAL COMUNE.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO SONO LE SEGUENTI:

  • TRAMITE BOLLETTINO DI C/C POSTALE (SCARICABILE DAL SITO DEL COMUNE;
  • PAGOPA ON-LINE DIRETTAMENTE DAL SITO DEL COMUNE ;
  • CON POS PRESSO L’UFFICIO RAGIONERIA DEL

‘ PER QUANTO ATTIENE LA MENSA DELLE SCUOLA ELEMENTARE ( PER RAGIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO) IL SERVIZIO PARTIRÀ DEL MESE DI NOVEMBRE.

PER INFORMAZIONI   RIVOLGERSI AI SERVIZI SOCIALI E PROTOCOLLO DEL COMUNE.

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