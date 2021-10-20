Scuole Sant’Arsenio, al via mensa scolastica il 25 ottobre
A SANT’ARSENIO, LA REFEZIONE SCOLASTICA AVRA’ AVRA’ INIZIO IL 25 OTTOBRE 2021
I PREZZI DEI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 SONO I SEGUENTI:
SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI, CON SCONTO DEL 30%, PER I NUCLEI FAMILIARI D1SAGIAT1 CON DICHIARAZIONE ISEE INFERIORE E FINO A C. 12.000,00. L’AGEVOLAZIONE POTRÀ ESSERE CONCESSA ESLUS IVAMENTE IN FAVORE DI QUEI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI I CUI COMP ONENTI RISULTINO IN REGOLA CON I VERSAMENTI DI IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVAMENTE AI SERVIZ I EROGATI DAL COMUNE.
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO SONO LE SEGUENTI:
- TRAMITE BOLLETTINO DI C/C POSTALE (SCARICABILE DAL SITO DEL COMUNE;
- PAGOPA ON-LINE DIRETTAMENTE DAL SITO DEL COMUNE ;
- CON POS PRESSO L’UFFICIO RAGIONERIA DEL
‘ PER QUANTO ATTIENE LA MENSA DELLE SCUOLA ELEMENTARE ( PER RAGIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO) IL SERVIZIO PARTIRÀ DEL MESE DI NOVEMBRE.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AI SERVIZI SOCIALI E PROTOCOLLO DEL COMUNE.