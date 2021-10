Da Rofrano ai set cinematografici, il sogno della make-up artist Noemi Guerrieri è diventato realtà

Diventare una make-up artist e lavorare su importati set cinematografici, il sogno nel cassetto di una bambina di un paesino dell’entroterra in provincia di Salerno, è diventato oggi realtà.

Lei è Noemi Guerrieri, 24enne promettente make-up artist originaria di Rofrano. Noemi ha abbracciato questa sfida e si è incamminata in un viaggio tra i mestieri del cinema, creando, attraverso l’arte del make up e con l’aiuto di colori e pennelli, l’immagine di personaggi, dipingendo sulla pelle la personalità e la storia, le cicatrici e i segni del tempo, per rendere credibile una finzione davanti all’occhio vigile e preciso della macchina da presa.

“La mia passione per il trucco è nata tanto tempo fa, quando ero piccola, e mi sono avvicinata al make up perché amo tutto il mondo dei colori e della pittura – ha detto Noemi – Guardavo mia nonna truccarsi e mettersi il rossetto prima di uscire e vedevo come il suo viso cambiava e diventava più luminoso. All’inizio quasi per caso, o per gioco, ma ho scoperto anche che ci sapevo fare. A scuola – ha continuato – nei momenti di pausa truccavo le mie compagne di classe. Tra i banchi di scuola, sfogliando i libri di italiano, trovavo delle immagini e con penne colorate truccavo anche i personaggi che si trovavano sui libri. Una passione che fino a quel momento è rimasta lì in un angolo del mio cuore”.

Quella del make-up artist è una professione affascinante e impegnativa che richiede una profonda cultura e preparazione tecnica, oltre al talento, con la grande responsabilità di portare sotto i riflettori un’iconografia in grado di rispondere alle esigenze della regia e della sceneggiatura, e di convincere il pubblico, modellandola direttamente sul volto e sul corpo di attori e comparse, per dar forma a umani e mostri, fate o sirene, guerrieri, schiavi o regine. E proprio per acquisire la tecnica e perfezionarsi, Noemi Guerrieri, decide di iscriversi in un Accademia a Napoli. “Ricordo il primo giorno – dice Noemi – i professori chiedevano a chi sarebbe piaciuto lavorare nel mondo del cinema, ad alzare la mano ero solo io, un po’ intimorita ma decisa, mentre i miei colleghi dicevano: è impossibile. Dopo due anni, studiando e praticando sul campo mi si sono aperte tante porte”.

Noemi, infatti, ha lavorato nel mondo della moda per la fashion week di Milano e per moltissime ed importanti sfilate di Napoli. Un’esperienza arricchente per Noemi che però guardava al mondo del cinema e a quello dei set cinematografici. “Per me arrivò una bella sorpresa -ha aggiunto Noemi – quella di poter lavorare per un canale di Napoli, l’emozione che provai fu indescrivibile, stavo cominciando a fare ciò che sognavo. Di sera, guardavo film/serie tv e dicevo a me stessa che un giorno nei titoli di coda ci sarebbe stato il mio nome”.

Un sogno diventato realtà per Noemi, perchè arriva per lei una grande opportunità, lavorare per la sua serie preferita “Gomorra”, e poi per un grande set internazionale “Delvis” (Diavoli), serie italo-americana in onda su Sky. “Sono stata scelta, anche, come truccatrice ufficiale di Veronica Maya nelle serate di presentazione per l’editoriale ‘’Diva e donna’’, mi sono occupata del make-up anche della bellissima attrice Luisa Ranieri per un lungometraggio e attualmente sono orgogliosa di lavorare al fianco di belle persone che fanno parte di Casa Surace”. La strada da fare è ancora molto lunga – ha concluso Noemi – ogni giorno c’è sempre da imparare, mi auguro di proseguire sempre così con la grinta e la determinazione nell’affrontare nuovi progetti”.