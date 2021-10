Era ricoverato nel reparto di Fisiopatologia di Polla e morì per il Covid. L’Asl rifiuta la mediazione. I familiari: “Vogliamo giustizia”

Quattro pazienti del reparto di Fisiopatologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla morirono contagiati dal Covid tra marzo e aprile del 2020. Alcuni familiari si sono rivolti agli avvocati per avere giustizia. Tra questi gli eredi di Luigi Santarsenio, deceduto a 80 anni, e oggi sarebbe previsto il tentativo di conciliazione con l’Asl di Salerno. Appuntamento al quale l’azienda sanitaria ha fatto sapere non parteciperà. Andiamo per ordine. La storia risale al marzo dello scorso anno, in piena prima ondata.

Luigi Santarsenio dal 26 febbraio al 6 marzo è ricoverato in Rianimazione, a Polla. Nel corso del tempo il suo quadro clinico migliora e il 6 marzo viene trasferito nel reparto di Fisiopatologia dal quale, il 17 marzo, viene dimesso. Le date sono importanti perché Santarsenio è praticamente sempre in ospedale quando arriva il Covid nel Vallo di Diano. Tre giorni a casa e per Santarsenio si riaprono le porte del “Curto”. Ha un malore e sintomi legati al Coronavirus: il 20 marzo dopo il tampone positivo viene trasferito reparto Covid dove muore il 30 dello stesso mese. E’ stata chiesta la cartella clinica del paziente, e chiamato in causa l’avvocato Massimo Puglia. Oggi è stato convocato l’incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione tra gli eredi di Luigi Santarsenio e l’Asl di Salerno. L’incontro è stato convocato nella camera di conciliazione nella sede di Sala Consilina dell’Ordine degli avvocati di Lagonegro. L’Asl di Salerno ha già fatto sapere, attraverso una nota firmata dallo studio legale, che non parteciperà alla mediazione in quanto non ci sarebbero – secondo l’azienda sanitaria salernitana – sufficienti elementi per una definizione bonaria della vertenza. Questo porterà a una citazione da parte degli eredi dell’ottantenne di Sala Consilina.

C’è un altro aspetto poco chiaro in questa vicenda: Luigi Santarsenio non è l’unico ricoverato in quel periodo nel reparto di Fisiopatologia ad aver perso la vita. Altri tre pazienti sono deceduti. Si tratta di Alessandro Mollica, di Polla, ricoverato in Fisiopatologia dal 2 al 22 marzo e poi trasferimento diretto nel reparto Covid dove perde la vita il 5 aprile; Michele di Mieri, di Teggiano, in Fisiopatologia dal 2 al 21 marzo, nel Covid ha perso la vita il 27 marzo; Domenico Tierno, anch’egli di Teggiano, in Fisiopatologia dal 27 febbraio al 10 marzo, poi a casa e poi, dopo un malore accusato il 19 marzo trasportato all’ospedale di Scafati (A Polla non c’è posto), dove muore il 26 marzo.