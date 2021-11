Basket serie C Gold. La Diesel Tecnica Sala Consilina “schianta” la Bim Bum Basket Rende (98-80)

Quarta giornata di andata del campionato C Gold, seconda trasferta per i ragazzi della Diesel Tecnica Sala Consilina in Calabria a Rende, dove s’impongono con il risultato di 98 a 80 sui padroni di casa del Bim Bum Basket.

Pronti via e i Blueboys partono a razzo, 12 a 0 il parziale con un Garcia subito ispirato. Dopo l’imbarazzo iniziale i padroni di casa allenati da coach Carbone, trovano le giuste misure, ma non riescono a fare altro se non a limitare i danni, anche perché Morciano è particolarmente ispirato. Il primo parziale finisce con la Diesel Tecnica di Sala Consilina in vantaggio di 5 punti, (28 a 23).

Il secondo periodo vede le due formazioni praticamente giocare come ad inizio gara. A metà secondo quarto la svolta, i ragazzi di Paternoster piazzano il breack che li porta a più 11 con un tiro pesante di Gangale, mentre Merlo realizza tiri su tiri. A metà partita si va al riposo sul 52 a 43 sempre in favore della Diesel Tecnica di Sala Consilina.

il terzo periodo può essere ricordato come il Morciano show, il lungo di Paternoster ne mette addirittura 15 e grazie ad una migliore difesa, i blueboys prendono il largo con un più 17 sui padroni di casa. Merlo diventa imprendibile per la difesa di casa e tutta la Bim Bum Basket Rende può solo subire lo svantaggio.

Nel quarto ed ultimo periodo la musica non cambia, malgrado il coach dei salesi faccia da tempo le rotazioni i suoi ragazzi non mollano di un solo centimetro, Morciano arriva a 41 punti complessivi, Merlo 22 e Garcia si ferma, si fa per dire a quota17. Continua cosi la corsa della Diesel Tecnica di Sala Consilina verso le posizioni di vertice della classifica, ora turno infrasettimanale, si ritorna al PalaZingaro, contro il New Basket Caserta.