Basket serie C gold. La Diesel Tecnica macina vittorie, Caserta ko. Garcia è spettacolare

Turno infrasettimanale quello della 5° giornata di andata del campionato di C Gold. La Diesel Tecnica di Sala Consilina, ospita la New Basket Caserta, compagine molto giovane, ma difficile da affrontare. I ragazzi salesi di coach Paternoster, partono bene, ma gli avversari non mollano di un centimetro rispondendo canestro su canestro. Merlo e Garcia lavorano di fino, mentre Misolic e Morciano realizzano punti importanti. Poi il capitano Garcia decide di mettersi in proprio, realizzando cinque, ben cinque triple consecutive. Mentre in campo i blueboys si esaltano, sugli spalti, i tifosi ammessi in numero limitato, si godono lo spettacolo. La New Basket Caserta ha un sussulto e prova a riavvicinarsi ricucendo il divario, ma Merlo e Garcia in attacco sono straordinari, così come Mezzacapo che trova i suoi primi punti in questo campionato al rientro dall’infortunio occorsogli nella gara iniziale a Potenza.

In difesa emerge un Morciano insuperabile, recupera, strappa palloni agli avversari e fa ripartire i compagni.

Mbaye mette il suo fisico in tutte le azioni importanti, giocare contro di lui diventa molto difficile per chiunque. Gangale non le manda a dire e si fa rispettare così come Campaiola che incarna in pieno lo spirito del combattente. Così il giovane Castellitto realizza i suoi primi punti e Merlo incanta tutti con dei passaggi che tagliano la difesa ospite, come burro mandando Misolic e compagni e completare l’opera.

La gara si conclude con un perentorio 105-81 per la Diesel Tecnica di Sala Consilina, che continua la corsa spedita partita dopo partita.

Agli avversari il merito di non aver mai mollato, ma i blueboys hanno dominato in attacco così come in difesa.

Domenica tutti a Benevento ad affrontare la Miwa, altra partita tosta ma da affrontare con qualche certezza in più e con i tifosi salesi sempre più contenti di questo Team, che viaggia spedito in alta classifica.