Giri di valzer, dal Gattopardo a quello dell’ignoranza. Geppino D’Amico: “Non si può far finta di niente”

Di fronte all’avanzare della quarta ondata “Covid”, che attualmente ha il suo epicentro in Europa, non si può più far finta di niente: nel mirino del giornalista e storico Geppino D’Amico questa settimana ci sono le azioni scriteriate di quella parte del popolo “no green pass” che sembra felice soltanto quando riesce a creare ulteriori problemi.

TESTO DI GEPPINO D’AMICO

Dal valzer di Nino Rota, composto nel 1963 per “Il Gattopardo”, il capolavoro di Luchino Visconti, oggi siamo arrivati al valzer dell’ignoranza. Non si può definire diversamente quello che sta avvenendo in tema di “No vax” o “No green pass”. Cominciamo da Trieste dove durante le proteste che hanno provocato il blocco del porto, Sabrina, portavoce dei “No vax”, ha candidamente dichiarato: “Abbiamo acceso una scintilla e costretto la Lamorgese (che non è sua sorella ma il ministro dell’Interno) a caricarci in piazza con molta violenza; stiamo facendo una cosa enorme e creato danni all’economia”. Il risultato? Un notevole aumento dei contagi tra i manifestanti con il rischio che a Trieste si debba tornare in zona gialla. Ancora da Trieste: Fabio Tuiach, ex pugile, ex consigliere comunale in quota Lega (e successivamente con Forza Nuova), risultato positivo al Covid, ha dichiarato che la colpa del contagio sarebbe da attribuire all’acqua degli idranti utilizzati dalle forze dell’ordine per sciogliere il presidio. Per Tuiach (parole testuali) “il Covid esiste solo nelle menti delle persone ipnotizzate…Lascio il vaccino sperimentale agli ipocondriaci senza Dio. Il Covid è una truffa, è solo un’influenza. L’obbligo vaccinale è un’ingiustizia da dittatura. E un cattolico non ha paura del virus”. Peccato, però, che la Chiesa inviti tutti alla prudenza ed a vaccinarsi. Papa Francesco è stato tra i primi a vaccinarsi.

Altro giro di valzer a Novara dove i “No green pass” hanno sfilato per le vie della città con delle pettorine a strisce verticali, con tanto di numero d’identificazione, evocando l’abbigliamento e più ancora le sofferenze di quanti venivano trasferiti nei campi di Auschwitz e Dachau, con la certezza di essere attesi da una morte violenta. Non è possibile far finta di niente e affermare che sono fenomeni di superficialità o goliardismo. Come ha scritto nei giorni scorsi Enzo Mattina sul suo profilo Facebook, “Le pagine più brutte e dolorose di oggi sono quelle dell’ignoranza e del cinismo, che portano al rifiuto plateale e rumoroso dell’obbligo civile di tutelare la salute pubblica”.

Il nocciolo della questione è tutto qui: principi e ideali sono importanti ma non bisogna dimenticare che l’obiettivo è uno solo: salvaguardare le comunità. Quello che sta succedendo dimostra, invece, che si sta perdendo il senso e la misura.

In mezzo a tanto squallore ci piace evidenziare due episodi: gli applausi ricevuti da un gruppo di medici ed infermieri dello Spallanzani sul palco del G/20 a Roma e la decisione dell’Amministrazione Comunale di Roscigno di ricordare le vittime del Covid-19 con una stele commemorativa collocata all’ingresso del cimitero. Che dire? Da un piccolo centro una grande lezione di civiltà e un atto d’amore per i propri concittadini morti da soli in un lettino di ospedale senza nemmeno il conforto dei familiari.

È il momento delle decisioni e delle assunzioni di responsabilità nell’interesse della collettività. E questo vale per tutti. Anche per i giornalisti. Bisogna fare attenzione nell’esprimere giudizi o avere la pretesa di attribuire patenti di presunta autorevolezza. In tal caso a rischiare di perdere la faccia sono proprio coloro che si elevano a dispensatori di autorevolezza o a censori delle decisioni che altri assumono perché deputati a farlo. Non si può abbassare la guardia né abusare di parole in libertà. Le parole, scriveva anni fa Carlo Levi, sono pietre. Oggi è meglio pesarle e magari misurarle. In certi casi anche con il metro. Ma questo vale per chi il metro ce l’ha!

GEPPINO D’AMICO