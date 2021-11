Nicola Lamattina, l’Artista di Caggiano, i suoi 50 anni e la sua eredità fonte d’ispirazione

Avrebbe compiuto, nei giorni scorsi, 50 anni Nicola Lamattina, l’Artista, . Il condizionale è un triste obbligo perché la mente illuminata di Nicola si è spenta troppo prestO per arrivare al mezzo secolo di vita. Tuttavia, nell’usare il condizionale un dubbio ci assale. Nicola Lamattina, non è più nella sua Caggiano e nella sua Campania, da 15 anni, ma la sua essenza, la sua arte, il suo pensiero sono rimasti intatti e anzi aumentano. Quindi il condizionale, almeno per celebrare il suo mezzo secolo di essenza, lo togliamo. Nicola Lamattina ha compiuto 50 anni. La sua arte è nata – secondo chi lo ha conosciuto in vita e rivedendo le sue creazioni – sin da piccolo. E’ stata affinata a Napoli, all’accademia delle Belle Arti. Il suo maestro è stato Gaetano Sgambato e si è diplomato in pittura. Ma più del suo, indubbio, talento, è stata la sua anima che si leggeva in ogni opera a far conoscere Nicola. Perché Lamattina amava l’arte, l’esprimersi, ma amava soprattutto coinvolgere. Per questo motivo nel 1998 ha aperto uno studio d’arte “ChiangArt”. L’immagine è cristallina pure oggi, a distanza di anni da quella miniera d’arte: Nicola che dipinge o scrive poesie e che soprattutto invoglia, coinvolge, i giovani di Caggiano a partecipare. A essere vivi. Una vita – resa difficile da alcuni problemi fisici – affrontata sempre nel nome della passione, del coinvolgimento, della promozione dell’arte e delle radici. Per questo motivo nel 2005 è stato anche nominato assessore del suo comune. Amava il suo Comune ma non certo i confini, così avvia contatti con altre nazioni, gemellaggi, e contatti. Anche con l’India (e Kabir Bedi è venuto a Caggiano è merito del cinquantenne artista). Nella sua vita ha lavorato per far istituire la biblioteca a Caggiano e il Forum dei Giovani. Ha lasciato una eredità culturale importante e d’ispirazione. Ecco perché Nicola “L’artista” Lamattina, nei giorni scorsi non avrebbe compiuto 50 anni. Ma li ha computi davvero. Il suo mezzo secolo di esistenza sulla terra è sotto gli occhi e nella mente di tutti. E’ morto nel 2006, a 35 anni. Ma in realtà è ancora vivo. Lo dimostrano la sua eredità, la sua anima ancora presente.