La Diesel Tecnica di Sala Consilina si aggiudica l’incontro con il Basket Bellizzi per 93 a 77

La Diesel Tecnica di Sala Consilina vince la sfida della settima giornata di campionato di C Gold, scontrandosi con il Basket Bellizzi, squadra che condivide con la Diesel Tecnica di Sala Consilina la stessa posizione in classifica.

I blueboys reduci dalla sconfitta di Benevento, si sono riscattati nel modo migliore e lo hanno fatto davanti al loro pubblico

Dopo una partenza in sordina, che ha visto i ragazzi di coach Sanfilippo partire con i giri giusti e chiudere il tempo in vantaggio per 30 a 22, Coach Paternoster è corso subito ai ripari chiamando Garcia, Merlo, Misolic e Morciano agli straordinari. La risposta è immediata, In attacco le soluzioni sono belle e precise, in difesa Mezzacapo e Mbaye limitano al minimo i rimbalzisti avversari, recuperando palloni determinanti. Anche il neo acquisto in casa Diesel Tecnica, De la Cruz si è fatto notare per alcuni recuperi fondamentali. La rimonta della Diesel Tecnica è stata, quindi, inevitabile, sia come gioco che come risultato con Merlo e Garcia che hanno preso in mano la partita e deliziato il pubblico con degli scarichi per i compagni da applausi a scena aperta e restando in totale controllo della gara.

La partita termina, così, 93 a 77 per La Diesel Tecnica di Sala Consilina, con 5 sono giocatori di casa ad arrivare in doppia cifra.

Una nuova gara casalinga attende la Diesel Tecnica che dovrà affrontarla con la stessa determinazione, per restare nel gruppo dei primi e consolidare la propria posizione.