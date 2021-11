Scuole e “reggenze”, la posizione del Presidente del Consiglio uscente dell’IC Camera e della componente genitori

La civile protesta di alcuni docenti Consiglieri d’Istituto uscenti dell’Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina, ha portato alla ribalta nei giorni scorsi il problema delle “reggenze” che da anni affligge molte scuole del Vallo di Diano.

I docenti che hanno sollevato la questione hanno anche deciso di non ricandidarsi in Consiglio proprio per evidenziare la gravità di una situazione che da eccezione è diventata regola. Insomma, un grido d’allarme che è stato immediatamente raccolto dal Consigliere Regionale Corrado Matera, che ha assicurato il proprio supporto individuando le strade praticabili per cercare di arginare una “deriva” che presenta non poche contraddizioni. Sulla vicenda si registra anche l’intervento del Presidente del Consiglio uscente dell’Istituto Camera Isabella Mazzeo, che sottolinea come “la componente genitori sposa pienamente la battaglia che porta avanti la componente docenti: una protesta tesa a ribadire e a far giungere nelle opportune sedi una richiesta di maggiore attenzione sia da parte della Regione Campania che dell’Ufficio Scolastico Regionale”. Pur nella convinzione che l’Istituto Comprensivo Camera meriti un dirigente scolastico con titolarità di sede e maggiore stabilità, sia la presidente che i consiglieri genitori uscenti, non se la sono sentita di disertare la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Istituto. “Crediamo infatti -spiega il presidente del Consiglio uscente- che non si potesse correre il rischio di un commissariamento del nostro organo collegiale più importante, soprattutto in vista di nuove difficoltà legate all’emergenza sanitaria. Con un atto di grande responsabilità abbiamo dunque presentato una lista della componente genitori. Siamo convinti che la nostra battaglia sia solo all’inizio e che andrà combattuta tra i banchi del Consiglio, laddove porteremo le istanze di tutte le famiglie degli alunni dell’istituto “G. Camera”. Continueremo dall’interno a far sentire la nostra voce e, insieme agli insegnati, seppure non presenti in Consiglio, faremo in modo di dare un seguito alle nostre richieste affinché si possa addivenire ad una soluzione che dia maggiore stabilità amministrativa alla nostra scuola. A tutti chiediamo -conclude la Mazzeo- di collaborare insieme a noi procedendo in questa direzione e non facendo mancare il proprio voto in occasione delle elezioni che si terranno il prossimo 21 e 22 novembre”.