Sant’Arsenio, l’opposizione “Sì Cambia” insorge: “Il sindaco non ha la maggioranza solida”

E’ slittato in seconda convocazione il consiglio comunale di Sant’Arsenio. Una decisione che ha creato la reazione del gruppo “Sì Cambia”. “Il sindaco – si legge in una nota stampa – non solo non ha una maggioranza solida, come si poteva facilmente dedurre dalle varie defezioni all’interno della sua squadra in questi quattro anni, ma è ovvio che non ha nemmeno i numeri per portare avanti le normali attività amministrative. Ancora una volta, infatti, il consiglio si dovrà tenere in seconda convocazione visto che è nuovamente venuto meno il numero legale così come già accaduto in diverse occasioni. Numero legale che invece si era raggiunto per il rotto della cuffia nella scorsa seduta consiliare grazie all’intervento “salvifico” del consigliere Vricella – la cui posizione all’interno di questa legislatura continua ad essere piuttosto ambigua – che con il collegamento da remoto dell’ultimo minuto aveva permesso ai consiglieri di maggioranza, ai quali non ha risparmiato frecciate e pesanti attacchi in questi anni, e al Sindaco di svolgere un’assemblea che con i loro risicati numeri avrebbero dovuto rinviare. Ci preme sottolineare anche che, per mascherare le difficoltà sempre più evidenti, questa maggioranza ha sfruttato e continua a sfruttare l’emergenza pandemica e, unico comune del comprensorio, continua a convocare le sedute di consiglio comunale in modalità mista (i consiglieri possono essere presenti in aula ma possono anche collegarsi on-line) nonostante ci siano le condizioni e gli spazi per garantire, in totale sicurezza, lo svolgimento in presenza della riunione consiliare. Naturalmente questa modalità nulla ha a che vedere con l’emergenza dovuta alla pandemia, ma è solo una scusa per evitare che la probabile assenza di anche un solo consigliere possa mettere a nudo le pecche e le carenze di questa amministrazione. Auspichiamo che i prossimi consigli comunali si svolgano in modalità “normale” perché non intendiamo tollerare le furbate di un Sindaco che ha paura di confrontarsi con le criticità del suo operato”.