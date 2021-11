Pulizia del Tanagro. Pellegrino (Italia Viva): “Chiederò conto dei soldi stanziati per la manutenzione”

Il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva ritorna a parlare della situazione del fiume Tanagro dopo le scintille con il Consorzio di Bonifica della scorsa settimana. “Probabilmente a qualcuno non è andato giù il fatto che io abbia documentato la situazione di degrado e di abbandono in cui versa il fiume Tanagro mettendo a rischio intere Comunità”.

Pellegrino pone una serie di domande “È vero o non è vero che l’ultima pulizia concreta con la rimozione della vegetazione e dei sedimenti del fiume, è stata fatta dal sottoscritto in qualità di Sindaco del Comune di Sassano, con la collaborazione dell’allora Prefetto Pantalone e del Genio Civile? È vero o non è vero che, dopo la conferenze stampa tenutasi al consorzio di bonifica il 7 febbraio 2020 e dopo comunicati stampa e lettere nelle quali si annunciavano interventi importanti e risolutivi che avrebbero risolto tutti i problemi del Tanagro, nulla è cambiato?”. “É vero o non è vero che dopo l’esondazione avvenuta nel Comune di Sassano, mentre qualcuno si preoccupava di rilasciare interviste, il sottoscritto, avendo ricoperto il ruolo di Sindaco per 10 anni della Comunità di Sassano, senza alcun clamore mediatico e con senso di responsabilità si recava dal Responsabile regionale della Protezione Civile, il dott. Giulivo, per accertarsi che ci fossero le risorse per un tempestivo intervento? “È vero o non è vero, così come dichiarato dai rappresentanti del Consorzio di Bonifica nel febbraio del 2020, che è stata sottoscritta una convenzione tra Campania Ambiente (Societá in House della Regione) e il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano per la manutenzione del Tanagro con ’ , . “.

Pellegrino annuncia che chiederà una dettagliata relazione su come sono stati spesi questi soldi. “È vero o non è vero che in risposta alla mia interrogazione del 13 gennaio 2021 la SMA Campania (Societá in house della Regione) annunciava la ripresa dell’attività di decespugliamento nella data del 6 febbraio 2021, oltre ad una serie di attività propedeutiche a interventi strutturali di manutenzione straordinaria (rinforzi arginali, svuotamento delle vasche, ecc…)? “È vero o non è vero che che al momento non c’è alcun decreto di finanziamento di progetti riguardanti il Tanagro presentati dal Consorzio di bonifica Vallo di Diano. Per fare chiarezza, soprattutto rispetto a chi aveva già celebrato sui social l’arrivo di milioni di euro per il Tanagro, va detto che il progetto al quale qualcuno faceva riferimento è inserito su una piattaforma nazionale insieme a tanti altri, quindi finanziabile, ma non finanziato.

Tale intervento sarebbe auspicabile e tutti dovremmo cercare di impegnarci affinché ciò avvenga; ovviamente io farò la mia parte senza millantare nulla e soprattutto senza chiedere di essere ringraziato da Sindaci e Amministratori.