Scontro tra moto e autobus a Maiori, muore un trentenne di Battipaglia

Ennesimo incidente mortale sulle strade amalfitane.

Nella giornata di ieri, un giovane di Battipaglia è deceduto a seguito di uno scontro frontale con un autobus all’altezza di Maiori, a poche centinaia di metri da Erchie.

L’impatto, accaduto intorno alle ore 16, è stato fatale per il giovane che, per cause ancora in corso di accertamento, è andato ad incastrarsi sotto la ruota dell’autobus. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre il corpo e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della Compagnia di Amalfi, guidati dal Capitano Umberto D’Angelantonio, che indagano sull’accaduto.

Questa mattina, un altro incidente si è registrato lungo la strada Bussentina, all’altezza dello svincolo di Buonabitacolo per motivi in corso di accertamento una Ford Fiesta e un furgone si sono scontrati frontalmente. Si sono registrati tre feriti non gravi.